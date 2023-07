La reflexión de Cristina Pedroche al contar cómo fue su parto

Cristina Pedroche está feliz con el nacimiento de la pequeña Laia, su primera hija con Dabiz Muñoz, y no ha dudado en compartir su alegría con sus seguidores desde que volvió a casa del hospital.

La presentadora no ha dudado en publicar varias fotos en las que dejaba ver cómo iba evolucionando su cuerpo después del parto y también quiso visibilizar la realidad de la lactancia materna, que está intentando que sea un éxito para su hija.

Este martes, Pedroche ha querido charlar más con sus seguidores a través de la caja de preguntas de stories de Instagram y ha revelado cómo fue su parto. La presentadora ha confirmado que fue parto natural y que no se puso la epidural, algo que quería evitar y para lo que se preparó en un curso de hipnoparto para gestionar el dolor.

"Me construí mi propia escalera para ir eligiendo una cosa y otra según fueran aumentando la intensidad de las olas uterinas, y la epidural estaba la última de mi lista. No me tuvieron que poner ninguna medicación, ni tuve desgarro, un pequeño punto que ya se ha reabsorbido. La respiración fue mi gran aliada", ha explicado la colaboradora de Zapeando.

Además, Pedroche ha querido recalcar que simplemente está relatando su experiencia personal y que no significa que sea válida o apropiada para cualquier mujer, reflexionando sobre cómo se proyecta la maternidad en redes.

"Ni soy mejor mujer por no haberme puesto la epidural o haber tenido un parto natural en vez de cesárea, ni mejor madre por estar queriendo que la lactancia sea un éxito. Pero tampoco peor. Este es mi caso y ya está", ha defendido la presentadora.