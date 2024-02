Las palabras del príncipe Guillermo sobre Kate Middleton en su aparición en solitario en los Bafta

Los Bafta, los premios del cine británico, son una cita fija en la agenda pública de la princesa de Gales, Kate Middleton. Sin embargo, en esta edición, celebrada este domingo, ha sido la gran ausente debido a sus problemas de salud —fue operada de una cirugía abdominal hace unas semanas, aunque no se ha hecho público el motivo concreto, y permanecerá en reposo hasta después de Semana Santa—.

Si asistió su marido, el príncipe Guillermo, en su condición de presidente de la Academia británica de las Artes del Cine y Televisión. Al igual que en su primera aparición en público tras la operación y desde que se anunciara el cáncer de su padre, Carlos III, el heredero fue visto con gesto contrariado.

Guillermo, que acudió en solitario, no eludió hablar de la salud su mujer, aunque no entró en detalles. Como recoge Vanity Fair, admitió que no había podido ver tantas películas como otros años: "He visto menos que nunca. Con mi mujer ha sido un poco…". El príncipe de Gales acompañó sus palabras con un gesto con la mano.

"Espero que nos pongamos al día, haré mi lista esta noche", agregó. Se declaró además admirador de Christopher Nolan y su Oppenheimer, cinta que fue la triunfadora de la noche.

En el interior de la gala, Guillermo recibió un caluroso saludo de la actriz Cate Blanchett, con quien compartió asiento y confesiones.