Leticia Sabater se encuentra con Tim Burton pero lo confunde con un famoso actor

Leticia Sabater, a lo reportera dicharachera, informó a sus seguidores en redes sociales de uno de los salseos más jugosos del momento. La presentadora se encontró en un restaurante con la pareja más buscada de la escena internacional, Tim Burton y Monica Bellucci, y así se lo narró a sus followers... solo que con una pequeña confusión.

"¿A que no sabéis a quién me encontré ayer? Nada menos que a Tim Burton en Madrid, cenando en el mismo restaurante que yo", presumió Sabater. El cineasta estaba con su pareja, la actriz Monica Belluci y, como cuenta la cantante de La Salchipapa, todos estaban en el mismo salón, "no en un reservado".

"Él cenó cochinillo. Yo también cené cochinillo. Él se chupaba los dedos, claro. Ya sabéis que a los actores extranjeros al final les encanta la comida que tenemos aquí en España", agregó, dejando ver su confusión.

Tim Burton y Monica Bellucci, en el Lumiere Festival en Lion, Francia, en octubre de 2022. GTRES

"Yo soy superfan de él y de la película [Charlie y] La fábrica de chocolate. Maravillosa, cuando va él con el look del sombrero de copa y ese traje espectacular con el bastón... eso es que es inolvidable", continuó Leticia Sabater, con un comentario que dejaba claro que estaba mezclando a Tim Burton con Johnny Depp.

"Fue encantador con el servicio del restaurante. Es una persona maravillosa. Como persona y como actor", alabó.

Con humor, Leticia Sabater ha reaccionado a su lapsus compartiendo pantallazos de noticias sobre su error junto a un "Sorry" (lo siento) y emojis de risa.