¿Letizia en Mercadona? Aseguran que fue a comprar un 'eyeliner' de tres euros

Este miércoles, la reina Letizia no ha tenido recepciones ni actos en su agenda. Sin embargo, sí que se ha dejado ver en un lugar en el que no es habitual verla. Según ha indicado Look, la reina ha visitado como otra clienta más un supermercado Mercadona, donde ha comprado un eyeliner de la marca Deliplus.

Según el citado medio, la reina habría acudido a las 13:30h de este miércoles 26 de julio al Mercadona de la calle Peñalara del madrileño barrio de Aravaca a comprar este producto, cuyo precio no supera los tres euros.

Las fuentes que han informado de la noticia a Look aseguran que Letizia lucía una camiseta blanca de manga corta con unos pantalones tipo chino en beige y sandalias planas. Según han indicado, entró al establecimiento con gafas de sol, que se retiró una vez en el interior, y sin teléfono móvil ni escoltas, lo que la hacía parecer una clienta más. Además, han detallado que pagó en efectivo tras hacer la correspondiente cola para la caja.

Poco después de que la reina realizase estas informales compras, el emérito aterrizaba en España desde Abu Dabi y Felipe VI volaba hacia Mallorca. Este jueves, el monarca ha iniciado su agenda recibiendo en audiencia en el Palacio Real de la Almudaina a las altas instituciones de la isla: la presidenta de la comunidad, Margarita Prohens Rigo; al presidente del parlamento, Gabriel Le Senne i Presedo; al alcalde, Jaime Martínez Llabrés, y al presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés Verger.

Sin embargo, se espera que Letizia y sus hijas, Leonor y Sofía aterricen en la isla —donde ya se encuentra también la reina Sofía— este fin de semana. No será hasta el domingo 30 de julio, cuando la reina Letizia se una a Felipe VI para acudir a la clausura del certamen Atlántica Mallorca Film Fest, reaparición que tendrá lugar en en el centro cultural La Misericordia.

Mientras tanto, el rey emérito se ha embarcado este jueves en El Bribón para entrenar de cara a las regatas de este fin de semana. El emérito tiene planeado, si las condiciones meteorológicas lo permiten, participar este fin de semana en las regatas de preparación para el Mundial de la categoría 6m, que se celebrarán a finales de agosto en Reino Unido.