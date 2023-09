Linda Evangelista revela que tuvo cáncer de mama dos veces en cinco años

La supermodelo Linda Evangelista ha sufrido cáncer de mama en dos ocasiones en los últimos cinco años, concretamente en 2018 y 2023. Evangelista, que en febrero de 2022 reveló que un tratamiento estético le había dejado la cara totalmente desfigurada, lo ha contado en una entrevista con Wall Street Journal Magazine.

"Me lo detectaron en mi mamografía anual. El pronóstico no era bueno y, por varios factores de salud, opté por una doble mastectomía bilateral", ha empezado señalando la supermodelo sobre su primer diagnóstico en 2018. Según ha contado, lo hizo de forma preventiva para evitar futuros problemas. "Pensé que estaba bien y que estaba prepara para la vida. Que el cáncer ya no iba a matarme", ha añadido.

A pesar de esto, no pudo evitar que en 2022 notase de nuevo un bulto en su pecho, también con mal pronóstico. "Quiero que caves en mi pecho. Ni siquiera quiero que se vea bonito. Quiero ver un agujero en mi pecho cuando hayas acabado, ¿me entiendes? No me voy a morir por esto", ha recordado que le dijo a su oncólogo.

"Simplemente, entré en ese modo de decir 'haz lo que tengas que hacer para superarlo.... Y eso fue lo que hice", ha recordado la modelo. Tras el tratamiento de este segundo cáncer, Evangelista se encuentra recuperada, pero el pronóstico "bueno" que le indicó su médico no le hizo despreocuparse.

"¿Por qué me dices que el pronóstico es bueno y no fantástico?", ha recordado que le dijo a su médico, que le respondió: "Siempre existe la posibilidad de que el cáncer regrese".

A pesar de lo incierto de su pronóstico, ha asegurado estar "feliz de estar viva". "Sé que tengo un pie en la tumba, pero estoy totalmente en modo celebración”, ha señalado. "Todo lo que venga ahora es un bonus", ha añadido.

Sobre por qué lo ha mantenido tanto tiempo en silencio, ha recalcado que no es ese tipo de personas que "tiene que compartirlo todo". "Pensé en compartirlo todo cuando hubiese pasado, no quería al Daily Mail todo el día esperando en la puerta de mi casa como hacen cada vez que pasa algo", ha asegurado.