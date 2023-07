Malena y Emily Costa: "No nos privamos de nada porque en el día a día comemos sano"

Comer de forma saludable no es sinónimo de hacer dieta y pasar hambre o de comer sólo verde. Esa es la filosofía tras el proyecto levantado por las hermanas Emily y Malena Costa, creadoras de la cuenta de Instagram @myebycosta en la que comparten sus recetas saludables, y autoras del libro No comas menos, come mejor (Zenith), en el que recopilan 90 de ellas y que ya va por la segunda edición.

Como confiesan en conversación con El HuffPost, ambas son de buen comer, pero es Emily la más cocinillas de las dos. Su relación con la comida y con su imagen corporal, en general siempre buena, ha ido evolucionando con el tiempo y, como cuenta Malena, cuando dio sus primeros pasos como modelo, los estándares físicos eran otros. "Ahora, gracias a todo el movimiento vemos cuerpos con más curva, diferentes y tal", reflexiona.

¿Cómo lleváis el ser hermanas pero también pareja profesional?

EMILY: Muy bien, la verdad es que es una excusa para vernos más. Nos compenetramos muy bien trabajando.

MALENA: Cuando empezamos todo esto no lo empezamos como un negocio, por así decirlo, que al final ahora ya lo es. Empezamos un poco por diversión, porque nos encanta a las dos comer. Comer de todo, ¿eh? No solo sano. Empezamos con el tema saludable viendo que a la gente le encantaba y compartiendo recetas nuestras de viajes, porque hemos vivido en ciudades diferentes, entonces mi hermana me decía ‘mira lo que he comido en este restaurante’, y yo ‘mira lo que he comido yo’. Luego empezamos a hacer nosotras recetas propias. Y trabajar juntas es una excusa más para compartir más tiempo.

Dais 90 recetas en el libro. ¿Sois cocinillas las dos entonces?

MALENA: Bueno, mi hermana es la cocinillas y yo soy su pinche. La que es la artista, por así decirlo, es ella, la que se inventa las recetas. Yo aporto mi granito de arena, pero ella es la que tiene la imaginación, que igual abre la nevera, tiene tres ingredientes, y con eso te hace un primero, un segundo y un postre. Si me tengo que poner, a mí me gusta también, pero ella la creadora realmente de las recetas.

EMILY: Es algo que siempre me ha gustado, para mí cocinar es desconectar.

Y con esta habilidad que decía Malena de crear un plato con tres ingredientes, ¿te ves en MasterChef?

MALENA: ¡Yo a mi hermana sí la veo! [risas]

EMILY: Yo veo que en MasterChef hay mucho nivel, pero bueno, todo es planteárselo.

Portada de 'No comas menos, come mejor'. ZENITH

A veces, en referencia a famosos, se comenta eso de que ‘tendrán un cocinero que se lo hace y así es más fácil comer saludable’. ¿Esto es mito en vuestro caso?

EMILY: Totalmente. De hecho, en casa, siempre cocino yo. A mi chico le gusta cocinar y lo hacía de vez en cuando, pero ahora entre que necesito contenido y demás, siempre cocino yo.

MALENA: Parece que la comida saludable es complicada o más costosa, pero si tienes imaginación o te coges un libro de recetas saludables no es difícil ni tiene por qué ser más caro. Es aprender a cocinar pero con cosas diferentes, con menos aceite, con menos grasas... Y cosas no saludables también las puedes hacer saludables.

EMILY: Simplemente hay que buscar la versión más saludable de lo que has comido toda la vida. Además, hoy en día con la airfryer y demás, es muy fácil.

¿Cuál diríais que es el plato estrella de cada una? ¿En qué sois especialistas?

MALENA: A mí lo que más me gusta hacer es cosas de horno, porque considero que es muy agradecido. Me gusta mucho cocinar por ejemplo las cupcakes que tenemos, los bizcochos... Yo soy mucho más de eso que ponerme a la plancha con la sartén. Me gustan las cosas dulces, pero saludables: en lugar de con azúcar, con dátiles. O, por ejemplo, un pescado al horno.

EMILY: Yo voy cambiando un poco. Tengo épocas; antes hacía muchísimos dulces, ahora no tantos, y hago mucho más plato principal. Es lo que más me gusta hacer, lo que más me cunde y lo que comemos en casa cada día. Y antes no hacía casi nunca pescado y con la airfryer me he acostumbrado y estoy haciendo un montón de recetas nuevas. Le estoy cogiendo gusto porque antes me daba muchísima pereza porque al hacer un pescado a la plancha te huele la casa fatal, se ensucia todo...

¿Y cuál diríais que es la estrella de vuestras recetas entre vuestros seguidores?

EMILY: Es difícil, es algo que también va cambiando. El otro día puse una foto de un tupper de una ensalada en la playa y triunfó más que otras que me han llevado muchísimo más trabajo. Pero bueno, los muffins de boniato creo que fue el primer dulce saludable que salió y ha sido un triunfo siempre. La gente los sigue haciendo.

Decíais antes que sois de buen comer, que siempre os ha gustado, pero ¿cómo diriais que ha sido vuestra relación con la comida a través del tiempo? Porque muchas mujeres pasan por esos periodos en los que no es tan buena, en los que se restringen alimentos...

MALENA: Tanto mi hermana como yo en nuestra casa desde pequeñas hemos comido de todo. Yo por ejemplo, con 11 hice mi primer desfile, con 13 empecé como a trabajar y con 16 entré en Supermodelo. Ahora, gracias a todo el movimiento vemos cuerpos con más curva, diferentes y tal. Cuando tenía 16 tenía curvas, pero no era ni gorda ni demasiado delgada y es verdad que en las agencias se exigía una delgadez como la que se llevaba en el momento. Con 16, que estás también en el cambio adolescente, estaba delgada. Yo me veo ahora y estaba delgada, ¿por qué no me veía cómo estaba? Estaba delgada, pero es verdad que a lo mejor no tan en forma porque no iba mucho al gimnasio. Y ahí sí que es verdad que intenté hacer varias dietas para intentar estar un poco más delgada, como se me exigía. En teoría, si no llegabas a esa delgadez como que no trabajabas tanto.

Yo era ponerme en la cabeza que tenía que hacer una dieta, la que fuese —he probado cosas de estas de empresas que te dan que si galletitas, que si nosequé— y al segundo día me moría de hambre más que nunca. Pero no por comer menos, sino porque ya la palabra dieta me provocaba un estrés. Poco a poco, relacionándote con gente, hablando de estas cosas, conocí a una chica en Barcelona que hacía mucho deporte, y me dijo ‘Mira, Malena, si quieres estar bien, no puedes estar de repente dejando de comer ciertas cosas una semana, luego vuelves, luego multiplicas por dos. Tienes que aprender a comer sano en tu día a día, poco a poco te vas acostumbrando a comer ese tipo de alimentos y tu cuerpo te lo pide solo’. Esta es también nuestra filosofía por así decirlo: no hacer una dieta, sino coger un estilo de vida que dure para siempre.

Eso empecé a hacer, juntado con ser más constante con el deporte, y no paso ningún hambre y si tengo que ir tres días a comer fuera o a cenar, si me tengo que comer una fabada, me la como, y mi hermana igual que yo. No nos privamos de nada porque en el día a día comemos sano. En momentos específicos a lo mejor tienes que ser un poco más estricto, si por ejemplo te piden adelgazar mucho para una operación, pero para mantenerte lo importante no es estar haciendo dieta toda la vida, porque es que eso no lo aguanta nadie, es intentar comer saludable. Si estás todo el día con hamburguesa, pizza, tal, no estás con la misma energía, y cuando comes sano te das cuenta de que te encuentras mucho mejor.

EMILY: Yo más o menos igual. Antes trabajaba muchísimo y a lo mejor no podía comer tan bien como ahora. Al final del día decías ‘he comido una vez y mal’. Pero desde que tenemos Instagram ha sido una motivación más para comer saludable y ser constante. Es verdad que en nuestra casa de pequeñas no comíamos tampoco mal. Nuestro padre, que es el que más cocina, no era el típico de ‘venga niñas, nuggets con patatas’, que nos encantaban y si íbamos por ahí los pedíamos, pero en casa comíamos bastante sano. Ya es algo a lo que estamos acostumbradas desde pequeñas.

Muchas veces se idealiza a las figuras más famosas, especialmente a mujeres. ¿Vosotras tenéis complejos físicos?

MALENA: Cuando era más jovencita, que te están todo el día diciendo ‘si no tienes cuatro o cinco centímetros menos de cadera...’, te metes un poco en la cabeza esas cosas. Yo siempre, no es ser creída, pero he confiado bastante en mí, sabiendo mis hándicaps, porque no mido 1,80, decía ‘bueno, pero tengo esto’. Si te miras sólo lo malo, al final te creas un defecto, que para ti lo es pero para el resto es lo más maravilloso del mundo. En el momento ese adolescente que es un poco más complicado, a lo mejor quería ser más delgada para llegar a mi sueño, porque pensaba que si no no llegaría. Lo que es complejo en sí, no he tenido, lo que sí a lo mejor he querido es estar mejor que lo que estaba, pero un poco enfocado a mi trabajo.

Cuando tienes la cabeza un poco mejor amueblada, todo eso que eran complejos, por así decirlo, por ejemplo la cadera, que tenía mucho culo, ahora digo ‘ostras, pues qué suerte que lo tengo’. Antes no se veía así. Ahora digo ‘bien, me gusta tenerlo’. En el tema de defectos y complejos, yo también tengo cosas que me gustan más y menos de mí, pero intento enfocar mi vista, e incluso cuando hago fotos, hacia las cosas que sí me gustan. Y es importante, para que te guste lo de fuera, que estés también contento por dentro contigo mismo. Como decías, hay mucha gente que tiene de referente a alguien que dices ‘guau, qué cuerpazo, qué guapa, qué vida’, y a lo mejor esa persona se ve horrible en todos los sentidos.

EMILY: Todo el mundo tiene sus más y sus menos, todos sabemos cuál es nuestro punto a lo mejor débil, que igual otra persona lo ve y le encanta. Lo mejor es no compararse y para mí es superimportante la naturalidad. Todos tenemos defectos y un día te levantas con un grano aquí, con la barriga más hinchada... eso hay que aceptarlo y respetarse a uno mismo. Y no compararse: ni todo lo que vemos es real, cada uno es como es y lo importante es explotar tus puntos fuertes y lo que más te guste.

Con los niños, ¿cómo les inculcáis este estilo de vida saludable?

MALENA: La que tiene hijos soy yo y mi hermana es la tía que les mima y les cuida un montón. Mi marido es futbolista y en nuestra casa se come muy sano en general y en el cole también les hablan de healthy food y non healthy food, ellos ya saben lo que es saludable y lo que no. Si un día tienen que comerse un helado o una napolitana, pues que también lo coman. Me gusta que prueben de todo pero, como hacemos nosotros, que en general el día a día sea sano. Que coman pescado, verdura, fruta, carne. Ya van a hacer seis y siete años, y el otro día Matilda, por ejemplo, que llevaba muchos días comiendo pescado con verduras o tal, decía ‘mami, quiero comer algo que no sea healthy’. Lo que me gusta es que sepan diferenciar. Sin obsesionarles ni hablar de si esto engorda más o menos, hablar de lo que es saludable.

También es importante ese aspecto de no prohibir...

MALENA: Claro, yo creo que si tienes algo muy restringido, el día que vayan a un cumple de repente se pegan un atracón y están dos días con dolor de barriga.

EMILY: Al final, de niños todos hemos comido de todo.

MALENA: Creo que el contraste entre ser un poco estricto de vez en cuando y un poco más libre no está mal.

Si tuvierais que escoger una receta veraniega del libro, ¿cuál sería?

MALENA: A mí hay una que me encanta que son las fajichugas de pollo, son con legucha, con lo cual es superfresquito y si te preparas unos cuantos, te los llevas a la playa y están buenísimos. Y, por ejemplo, si estás en casa, mi desayuno favorito son los huevos benedict con aguacate y en el libro los tenemos en versión saludable y están...

EMILY: Tacos con granada y pollo, que también están muy bueno.

MALENA: Y también para llevar, los humus, que son nuestra portada. Te los llevas con verduritas a la playa, en lugar de unas patatas fritas, y es espectacular.