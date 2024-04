Mel B revela que tuvo una relación de cinco años con otra mujer: "Todavía hablamos hasta el día de hoy"

Después de la reunión el pasado fin de semana de las Spice Girls con motivo del 50º cumpleaños de Victoria Bekcham, la girl band más popular de los 90 vuelve a estar en el foco. La revista Attitude ha publicado una entrevista con Mel B en la que la artista revela que estuvo cinco años enamorada de una mujer.

La 'scary spice', de 48 años, está actualmente comprometida con el peluquero Rory McPhee, pero admitió que estuvo "enamorada" de Christine Crokos durante mucho tiempo antes de que lo dejaran en 2006.

Sobre su pertenencia al colectivo LGTBI, Mel B ha sido clara: "Siento que lo soy. No comencé mi viaje sexual diciendo: 'Soy esto, soy aquello, soy bisexual". "Fui, y siempre seré, muy abierta. Me enamoré de una mujer y estuve con ella cinco años. Todavía hablamos hasta el día de hoy", ha añadido.

"No quiero ponerle una etiqueta, pero siempre he pensado que las mujeres son hermosas", ha detallado.

La artista, aunque ya había hablado previamente de esta relación, nunca lo había hecho en estos términos ni desvelando de quién se trataba. "No fue un experimento. Me enamoré de una mujer durante cinco años. Un experimento no dura cinco años", detalló en 2019 en la revista Gay Star News.

La bisexualidad de Mel B no ha sido ningún secreto. De hecho, confirmó en 2019 que tuvo un affaire con su compañera en las Spice Girls, Geri Halliwell.

“Había rumores de que tú y Geri erais más que amigas”, le preguntó Piers Morgan en Life Stories. Ella se mostró titubeante y evitando responder, hasta que dijo entre dientes: "Tenía unas tetas increíbles".

Después explicó que aunque todas dormían en la misma cama, pero que "acostarse de esa manera", no lo hicieron todas. El presentador insistió en si se acostó con Halliwell de “esa manera” y ella, entre risas, respondió: "Me va a odiar por esto porque ahora tiene una vida lujosa en su casa de campo con su marido, pero es un hecho. Simplemente ocurrió. Nos reímos de ello y ya está".