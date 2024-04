Momento nostalgia: el conmovedor abrazo entre Bisbal y Bustamante que aleja los rumores sobre su distanciamiento 

Se convirtieron en estrellas de la noche a la mañana. Era el año 2001 y RTVE estrenó uno de los talent shows más exitosos de la historia de la televisión: Operación Triunfo.

Aquella primera edición del concurso catapultó a la fama a Rosa, la ganadora, a David Bisbal, segundo clasificado, y a David Bustamante, tercer clasificado. Pero también a Chenoa, Manu Tenorio, Natalia, Geno...

El paso por aquella academia supuso un antes y un después para todos, pero especialmente para Bisbal y Bustamante que iniciaron así dos prometedoras carreras musicales .

NUEVA APP EL HUFFPOST Sigue todo lo que te interesa. Descárgate la app. DESCARGAR YA

Durante la convivencia en aquellos meses de concurso, el almeriense y el cántabro se convirtieron en dos buenos amigos: se apoyaron, celebraron el triunfo del otro y dieron sus primeros pasos juntos convertidos en cantantes.

Pero de aquello han pasado 23 años y los caminos de ambos fueron distanciándose; tanto que en los últimos tiempos muchos fueron los rumores que daban esa amistad por zanjada.

El fallecimiento el 2 de marzo de 2021 de Álex Casademunt en una accidente de moto volvió a unir a aquel mítico grupo de OT1. En el concierto homenaje que se organizó para recordarle estaban casi todos, pero se echó en falta a uno de los fundamentales, David Bisbal. Fue entonces cuando comenzó a evidenciarse el distanciamiento del cantante de Ave María con el resto de compañeros.

Poco tardo él protagonista en hablar sobre ello, reconociendo que él no formaba parte del grupo de whatsapp que el resto de concursantes parecía mantener vivo. ''La gente es libre de poder decidir con quién quiere tener una relación de amistad. No tienes por qué estar siempre en el grupo del colegio. Si te cae bien Pepe, te chateas con Pepe, no tienes por qué tener esa obligación'', aclaró el almeriense.

Pero esta semana el encuentro entre David Bustamante y David Bisbal nos ha vuelto a devolver a aquellos maravillosos meses de Operación Triunfo. Los dos coincidieron en el acto de homenaje al ejecutivo de Sony Jesús López por la obtención de la Medalla de Oro de las Bellas Artes y no dudaron en darse un cariñoso abrazo que los medios inmortalizaron.

El abrazo entre David Bustamante y David Bisbal. GTRES

"Es mi hermano. Hacía mucho que no le veía, por eso lo primero en cuanto le he visto he ido a darle un abrazo", aseguró el cántabro sobre el momento que ambos protagonizaron.