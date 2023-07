Muere el nieto de Robert De Niro a los 19 años 

Leandro De Niro, nieto del actor Robert De Niro ha fallecido a los 19 años tal y como ha confirmado la familia a través de Instagram. El joven era hijo de Drena De Niro y el artista Carlos Rodríguez.

Ha sido su madre quien ha dado la triste noticia a través de su cuenta en la red social. "Has sido mi alegría, mi corazón y todo lo que siempre fue puro y real en mi vida. No sé cómo vivir sin ti, pero voy a tratar de seguir adelante y difundir el amor y la luz que tanto me hiciste sentir al llegar a ser tu mamá", reza el comunicado.

"Fuiste tan profundamente amado y apreciado y desearía que sólo ese amor te hubiera salvado", ha añadido Drena De Niro.

Según la CNN, De Niro quería ser actor y ya había hecho su debut en la gran pantalla participando en películas como Ha nacido una estrella, protagonizada por Lady Gaga y Bradley Cooper.