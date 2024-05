Una colombiana cuenta lo que le pasó en un bar de Barcelona por no saber catalán: "Humillada y sin café"

La tiktoker @sheisaale ha estado de viaje en Barcelona y ha contado con algo de sentido del humor lo que le pasó cuando fue a pedir un café en un bar y la camarera le hablaba todo el rato en catalán, idioma que como colombiana no domina.

Ha hablado de "la experiencia más rara" que ha tenido en España: "Me hierve la sangre. Estoy en Barcelona y se habla catalán. Perfecto. Me vine al único lugar de toda España donde no hablan español".

Luego ha matizado que "todo bien" y "cero grave": "Sin regionalismos. Igual sigue siendo España". "Estaba en un café, estaba tratando de pedir y la cajera creo que era catalana porque me empezó a hablar en catalán", ha contado.

Ella pensó para sí misma que no entendía lo que le estaba diciendo: "Esta mujer me empieza a repetir y repetir en catalán y yo como 'ok, sólo quiero un café'. Yo te pago, solamente dame café".

"Me empezó a gritar en catalán y yo... que me grites no va a hacer que te entienda. Nena, soy bruta, no sorda. No me dejaba de gritar. Está bien, yo me retiro lentamente. Salí humillada y sin café. Perfecto, maravilloso mi primer día", ha zanjado.