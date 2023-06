Pablo Urdangarin, sobre su padre: "No me gusta que la gente me compare"

El hijo de Iñaki Urdangarin y la infanta Elena, Pablo Urdangarin, ha concedido una entrevista a la agencia EFE en la que ha hablado de su futuro profesional como jugador de balonmano, pero también ha dado ciertos detalles de su vida profesional.

Según ha contado el joven de 23 años, que ha acabado su formación profesional en el FC Barcelona y ha firmado con el Fraikin Granollers para la próxima temporada, ha "aprendido mucho" de su padre, pero también nota la presión mediática tanto a nivel personal como deportivo.

"Yo no la noto mucho, intento ir a lo mío", ha señalado, aunque ha admitido que recibe comparaciones con él a nivel profesional. "Sé que la gente va a compararme con lo bueno que era mi padre, pero yo prefiero pensar en lo mío, mejorar como jugador y ver hasta dónde puedo llegar. No me gusta que la gente me compare, pero entiendo que se haga", ha detallado.

Sin embargo, tal y como él mismo ha recordado, Iñaki Urdangarin se retiró en el verano del 2000 antes de que naciera. "No lo he visto jugar, pero lo que me dicen es que era muy bueno", ha señalado y ha admitido que ha sido su padre quién le ha enseñado sus partidos. "Por mi cuenta también los he ido buscando y van apareciendo, se me hace un poco raro verle jugar, pero me encanta", ha señalado.

Urdangarin ha sido objeto de noticia por ser uno de los rostros más visibles de la familia cuando se hizo público el cese de la convivencia entre la infanta Elena e Iñaki Urdangarin, así como de la relación de su padre con Ainhoa Armentia sobre la que ha dicho que quiere que sea "feliz".

Aunque es reacio a hablar de su vida personal y ha admitido guardar su vida privada para él mismo, sí que ha hablado en esta entrevista por primera vez de su novia Johanna Zott, con la que estudió en el Liceo francés de Barcelona. "Juego a baloncesto, a pádel, me gusta hacer planes con mi novia y su familia, un poco de todo... Tengo primos en Barcelona, hago cosas con ellos, para sentirme más en familia", ha señalado.

Con respecto a su ocio, Urdangarin ha admitido que además de los deportes es más de ver películas y series que de leer. "Vi hace poco una serie en Netflix, Night Agent, y de pelis veo bastante, soy un aficionado", ha detallado.