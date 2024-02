Pilar Rubio, sobre los rumores de crisis con Sergio Ramos: "Mi marido es el mayor pilar de mi vida"

En los últimos meses Pilar Rubio y Sergio Ramos no han dejado de acaparar titulares por una posible crisis que llevaría al matrimonio a una separación inminente. La presentadora y el futbolista son pareja desde 2012, se casaron en 2019 y son padres de tres niños, pero según algunas voces de la prensa rosa la mudanza a Sevilla, ciudad natal de Ramos y donde está el equipo para el que juega actualmente, habría sido el origen de las dificultades.

Nada más lejos de la realidad según Rubio, que se ha pronunciado abiertamente sobre los rumores de crisis en una entrevista con la revista de moda Harper's Bazaar. Durante la conversación la presentadora reconoce que en ocasiones es duro combinar la vida familiar con su trabajo, ya que mayoritariamente está en Madrid, por lo que tiene que desplazarse constantemente desde Sevilla.

Preguntada por quién es el gran pilar de su vida, Rubio ha respondido claro contestando a los que ponían en duda la estabilidad de su matrimonio. "Mi marido, él es mi apoyo y el padre de mis hijos. Tenemos una familia muy bonita, con mucho amor", sentencia Rubio en la entrevista.

Además, la presentadora no duda de acusar de "retrógrado y machista" el comportamiento de algunos medios de prensa rosa que han asegurado que la crisis existe porque no se dejan ver juntos. "¿Que debemos estar todo el día juntos? ¿También Sergio me tiene que acompañar a votar o cómo es la movida?", ha declarado a la revista.

"Los rumores sobre la separación son mentira, total y rotundamente. Insisto, totalmente. No hay nada de eso, creo que han visto que eso tiene tirón y han dicho, pues vamos a seguir hablando de ello", ha asegurado Rubio, que ha dejado claro que no tiene que dar explicaciones de su vida privada y que le dan igual los rumores.

"Para mí es como si hablaran de otra persona o de otra pareja, me afectaría si un día mintieran con que soy traficante de armas", ha declarado durante la conversación, en la que ha confirmado que no le importaría mudarse a Arabia o China si el trabajo de Ramos estuviera en uno de esos países.