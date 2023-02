Polémica en Twitter por estas palabras de Pilar Rubio sobre sus bajas de maternidad

Unas palabras que la presentadora Pilar Rubio pronunció hace unas semanas sobre su baja de maternidad se han viralizado ahora en Twitter, provocando un vivo debate en esa red social.

"Se me criticó bastante porque me puse a trabajar siempre muy pronto. Daba a luz y en cuanto me veía recuperada me ponía a trabajar. Sé que hay una baja maternal. Yo no la tengo. Yo soy autónoma, si trabajo cobro y, si no, no cobro", aseguró en el podcast Entre el cielo y las nubes, de Laura Escanes.

"Me gusta ser independiente, me gusta no tener que dar explicaciones a nadie. Toda mi vida he sido así y lo seguiré siendo", advirtió antes de afirmar que "lo que te une a alguien es algo que sea el amor".

"Pero que podamos ser independientes, eso es lo más bonito. Y que nos juntemos porque queremos", zanjó.

Ahora esas palabras han dado el salto a Twitter, provocando reacciones como estas: