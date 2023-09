Quién es Inés Gómez y por qué se habla de ella tras el asalto a la casa de Miguel Bosé

Varias semanas después de que Miguel Bosé fuera víctima de un asalto en su casa de México, hay detalles que todavía se desconocen acerca del mismo. Los medios mexicanos han divulgado que el cantante se alojaba en una casa propiedad de Inés Gómez Mont, una presentadora latinoamericana prófuga de la Justica de México.

Gómez Mont está acusada, junto a su pareja —Manuel Álvarez Puga—, de delitos de fraude fiscal y blanqueamiento de capital. Según detalla El Independiente, la presentadora habría blanqueado a través de una serie de contratos con la Secretaría de Gobierno mexicana alrededor de 164 millones de euros.

Y, desde que le llegara la acusación el pasado 2021, se trasladó a Miami. Pero las especulaciones que circulan en México de que la casa en la que se encontraba Miguel Bosé durante el asalto pudiera ser suya ha hecho que la presentadora reaparezca.

Gómez Mont se ha puesto en contacto con la productora del programa De Primera Mano para desmentir esa información, de la que se ha hecho eco otro periodista célebre en la televisión mexicana, Gustavo Adolfo Infante. "Ella dice que no", empezó a asegurar el presentador.

"Inés Gómez Font habló con Laura Flores, la productora de De Primera Mano. Ellas son amigas y cuando esta le preguntó, le dijo que no, que no es su casa. Inés Gómez Font dice de primera mano que no es su casa", explicó Infante, en declaraciones recogidas por Infobae.

Miedo a que la embargue la Justicia

La propiedad de la casa que asaltaron el pasado 18 de agosto es uno de los temas que acapara el foco mediático en México. Hace unos días acudió a la televisión la exsuegra de la periodista, Tita Bravo. La mujer aseguraba que su hijo, mientras estaba casado con Gómez Mont, estuvo viviendo en esa casa.

La mujer se atrevió a especular acerca de los motivos que han podido llevar a la periodista a encubrir la titularidad de la propiedad. A su juicio, "lo dice porque como supuestamente contó lo que pasó —en relación a las acusaciones—, el gobierno supuestamente adquiere los bienes de personas con esos antecedentes", ha señalado en declaraciones recogidas por el medio mexicano Debate.

Sin embargo, durante el trascurso del programa, una de las presentadoras, Ana María Alvarado, cuestionó la veracidad de sus afirmaciones. El inmueble hubo un momento en el que fue propiedad de Mont, pero actualmente, esta la vendió y, a día de hoy, está a nombre de alguno de los miembros de su familia, aseguraba la periodista.

En busca y captura en 190 países

La periodista se enfrenta a múltiples cargos en su país. Según recoge La Vanguardia, la acusan de blanqueamiento y delincuencia organizada. El rotativo explica que tanto ella como su marido y su hermano están presuntamente implicados en el uso de compañías fantasma que servirían para facilitar a otras personas el lavado de dinero, la evasión fiscal o el desvío de recursos públicos.

La Fiscalía General mexicana sumó otros cargos y emitió una orden de arresto contra la periodista, que, entonces, decidió darse la fuga. Durante el mes de agosto de 2021 la Interpol también tomó cartas en el asunto y, según el rotativo catalán, emitió una orden de busca y captura internacional. Esta se aplica en más de 190 países. Por su parte, la periodista, residente en Miami, Florida, continúa defendiendo su inocencia.