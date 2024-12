Raphael pasará la Nochebuena y la Navidad ingresado en el hospital

Europa Press via Getty Images

Jacobo Martos, el hijo mayor de Raphael, ha confirmado a las puertas del Hospital 12 de Octubre de Madrid que, aunque se esperaba que su padre pudiese pasar estas fiestas en casa, finalmente no ha sido dado de alta y el cantante jienense permanecerá ingresado el 24 y el 25, día de Nochebuena y Navidad.

"Pasar aquí estos días no es ningún drama", declaraba Martos a los periodistas que esperaban a las puestas del centro sanitario. Ha querido remarcar, además, que lo importante es que él esté bien y que "cuando se vaya a casa esté perfecto".

"No te sé decir, no entiendo de medicina, pero un día es una resonancia, otro día es un no sé qué...", explicaba sobre los motivos por los que la estancia hospitalaria de su padre parece estar alargándose.

Fue el pasado 18 de diciembre cuando durante la grabación del especial de Navidad de La revuelta, el de Linares empezó a encontrarse mal y una ambulancia le trasladó al hospital Clínico San Carlos de Madrid. Cuando el equipo médico descartó un accidente cerebro vascular (ACV) consideró su traslado al Hospital 12 de Octubre, donde en 2003 le fue transplantado el hígado, para continuar haciéndole pruebas y confirmar el origen de ese episodio que puso en jaque a los seguidores y amigos del cantante.