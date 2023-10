Relacionan a Victoria Federica con un desagradable altercado en un festival

La hija pequeña de la infanta Elena ha vuelto a ser noticia. Esta vez no es por algún proyecto relacionado con su labor como influencer, sino por un posible altercado en un festival. Así lo ha narrado la tiktoker Ángela Romero a través de su perfil en esta red social. Pero lo ha eliminado y estas declaraciones las ha compartido en Telecinco.

Durante una fiesta, "me choqué con ella", ha narrado la implicada. "Y, al girarme para pedirle perdón me di cuenta de que me miró fatal, yo no sabía quién era, mis amigos me dijeron que era Victoria Federica", ha proseguido su relato.

Pero el choque no quedó ahí. Las dos chicas volvieron a verse un día después de este primer encontronazo. "Al día siguiente me volví a encontrar con ella en la cola de los baños portátiles y me gritó que no me colase", ha indicado la joven.

"Empezamos a discutir y yo, para pararlo, cerré la puerta del baño, entonces ella empezó a dar golpes en la puerta y me abrió, me sacó cogiéndome del brazo y yo le tiré el cubata encima, ella se volvió loca y empezó a gritarme, a mí me dio por reírme porque me parecía una situación surrealista".

"Estoy en shock"

La joven, en un principio, iba a compartir la historia a través de su perfil de TikTok. Sin embargo, "no pensaba que iba a llegar tan lejos", ha comentado. Entonces, decidió compartirla primero con el programa Socialité de Telecinco.

"Estoy en shock, estoy muy nerviosa", ha reconocido. "Me está pareciendo muy surrealista esta situación", ha apostillado. Y, "cuando esté más tranquila", se ha comprometido a subir el vídeo también a su perfil.