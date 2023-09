Rodolfo Sancho llega a Madrid y así reacciona a las preguntas sobre su viaje a Tailandia

Este sábado se hablaba de la inminente vuelta a España de Rodolfo Sancho. El actor puso rumbo el fin de semana pasado a Tailandia, donde se encuentra su hijo. Y este mismo domingo ya ha sido visto en el aeropuerto de Madrid-Barajas. Los medios de comunicación se han acercado a hablar con él y su reacción ha sorprendido.

Cuando los periodistas se han acercado a Sancho, él ha dejado claro lo que iba a hacer. "Ya dije que no iba a hablar más", ha sentenciado, en declaraciones recogidas por Europa Press. Y no ha respondido ninguna de las cuestiones que le han planteado mientras caminaba por el aeropuerto.

Durante el paseo, la prensa ha insistido en sus preguntas. Y, algo más molesto que en la anterior contestación, el actor ha incidido en su negativa a responder. "Ya te he dicho que no voy a hablar, tío, ya te lo he dicho", ha asegurado.

Sancho ha planteado a los periodistas que sus abogados sí que están dispuestos a resolver sus preguntas. "Podéis hablar con Carmen y Ramón", ha indicado. Ellos son las personas que la familia ha autorizado para eludir este tipo de situaciones.

Y así lo ha asegurado ante la pregunta que le ha planteado uno de los periodistas sobre la compatibilidad de poder hablar con los letrados y no con él. "Es compatible para que no me andéis preguntando a mí", ha aseverado.

Sancho ha continuado su camino rodeado de micrófonos y cámaras, así como los periodistas que han insistido en su labor. "Qué pesados, de verdad", ha expresado cuando le han preguntado por los siguientes pasos que dará su expareja y madre de Daniel, Silvia Bronchalo.