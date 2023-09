Sean Penn carga contra Will Smith por el bofetón que dio a Chris Rock en los Oscar

Getty Images for World Class Can

La bofetada que Will Smith propició durante la gala de los Oscar de 2022 sigue dando de qué hablar más de un año después. Cuando parecía que el tema había caído en el olvido, el actor Sean Penn ha aprovechado la entrevista que ha concedido a Variety para recordarlo. "¿Por qué yo fui a la puta cárcel por lo que acabas de hacer y tú sigues ahí sentado?", ha dicho al respecto.

Penn ha estado hablando, entre otros temas, de la guerra en Ucrania, Putin y ha protestado por la negativa de la Academia a que el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, hablara en la edición de los Oscar de 2022. "El productor de los Oscar pensó: 'Oh, no es lo suficientemente alegre'. Bueno, adivina qué obtuviste en su lugar ¡Will Smith!", ha indicado.

Aunque ha admitido que no tiene trato con el protagonista de El príncipe de Bel-Air, coincidió con él en una ocasión. "Parecía muy amable cuando lo conocí. Estuvo tan jodidamente bueno en King Richard", ha comenzado a relatar. Y, a continuación, ha cuestionado el motivo por el que se "escupió a si mismo y a todos los demás con este maldito acto estúpido".

"¿Por qué yo fui a la puta cárcel por lo que acabas de hacer y tú sigues ahí sentado? ¿Por qué están todos los demás de pie aplaudiendo su peor momento como persona?", ha insistido. Y es que el mal genio de Sean Penn ya le pasó factura en los 80. El actor agredió a un extra de Colors y fue condenado a 60 días de prisión. Aunque, en su caso, esta pena se debió, además, a que había "conducido imprudentemente", según Los Angeles Times. Además, son conocidos los malos tratos a su entonces pareja, la cantante Madonna.

El actor confía que, de haber podido intervenir el mandatario ucraniano en la entrega de premios, no se habrá dado la escena que protagonizaron Smith y Rock. "Esta maldita mierda no habría sucedido con Zelenski. Will Smith nunca habría dejado esa silla para ser parte de una violencia estúpida. Nunca hubiera sucedido", ha concluido.