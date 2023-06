Shakira: "Jamás me imaginé que iba a vivir en este país por ese niño con barba que estaba increíble"

El 20 de noviembre está previsto que dé comienzo el mediático juicio a la cantante colombiana Shakira por presunto fraude fiscal de 14,5 millones de euros. Este viernes, El País ha publicado un resumen de las declaración de la artista ante la jueza en 2019 para defender que hasta el año 2015 no vivió de manera estable en España y que, por lo tanto, no era residente fiscal (y no desde 2011, como considera Hacienda).

Según su versión, cuando empezó su relación amorosa con el futbolista Gerard Piqué, allá por 2011, casi ni se veían. "Futbolista, guaperas, con fama de Playboy… Era un loquito en esa época", lo describió Shakira para dejar claro que en los inicios no tenía garantías de que su idilio fuera a prosperar, ni mucho menos formar una familia —ahora son padres de dos hijos, Milan y Sasha, y están separados—.

"Jamás me imaginé que iba a vivir en este país por ese niño con barba que estaba increíble", afirmó Shakira, que también aseguro que al principio su relación era turbulenta, como la montaña rusa "Dragon Khan" de Port Aventura.

Eso sí, estaba "encantada con él" y por el jugador llegó a hacer el gesto más romántico de su vida: "Sobrevolábamos Barcelona y le pedí al piloto del avión si podía aterrizar brevemente solo para darle un beso a Gerard". Como dardito a la Agencia Tributaria, deslizó también que no sabía si ese instante se lo habrían computado como un día en suelo español.

La cantante defendió que en ese momento, de gran éxito en su carrera musical, era una "nómada" y que llegaba a estar en tres países en un día.

Acerca de su maternidad en 2013, calificó de "visión retrógada" que se tome como un indicio de su residencia en España. "Parí y me llevé a mi niño recién nacido. Lo llevaba conmigo a cuestas a todos lados", relató.

