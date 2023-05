Shakira vuelve a la carga con un discurso cargado de indirectas a Piqué

Billboard via Getty Images

Shakira recogiendo el premio a Mujer del año en los Billboard Latin Women In Music 2023.

Shakira ha puesto patas arriba todo el mundo este 2023 tras su ruptura con Piqué y los éxitos musicales que ha generado cargados de indirectas hacia su expareja. Por este motivo, la colombiana recibió el galardón Mujer del año en los Billboard Latin Women In Music celebrados este domingo en Florida (EEUU).

A la hora de recibir el galardón, Shakira dejó claro que este año había sido un año de "cambios sísmicos" en su vida, dada su ruptura con el exfutbolista, pero también por su situación personal con problemas de salud de sus padres o su mudanza de Barcelona a Miami.

"Este año he sentido más que nunca y en carne propia lo que es ser mujer, y lo que significa verdaderamente ser mujer porque es un año en el que me he dado cuenta de que las mujeres somos mucho más fuertes de lo que pensamos, somos más valientes de lo que creemos que somos", empezó diciendo.

"Creo que también somos más independientes de lo que nos enseñaron a ser. ¿A qué mujer no le ha pasado que por buscar la atención, el cariño, la aprobación del otro se ha olvidado de sí misma? A mí me ha pasado más de una vez", continuó.

La colombiana dejó también una serie de mensajes a todas las mujeres que hubieran vivido una situación similar. "Llega un momento en la vida de toda mujer en la que ya una no depende de alguien para llegar a quererse o aceptarse tal cual es. Creo que hay un momento en la vida de cada mujer, en el que la búsqueda del otro se reemplaza por la de una misma, llega un momento en la vida de toda mujer cuando el deseo ese que tenemos de ser perfectas se reemplaza por el deseo de ser auténticas", añadió.

Además, acabó su discurso con otra clara pulla a Piqué y a su relación con Clara Chía: "Ya no importa tanto si alguien te es fiel o no te es fiel, lo que importa verdaderamente es seguir siéndote fiel a ti misma".

La autora de temas como Ciega, sordomuda o Te Felicito aseguró que la música la había ayudado cuando se sintió "más perdida", pero que eso ha sido también gracias al apoyo que ha recibido del resto de mujeres que escuchan su música: "Las lecciones más importantes que he aprendido este año, las he aprendido de otras mujeres, por ellas, por ustedes, que escribí lo que escribí y canté lo que canté, porque solo una mujer puede llegar a amar hasta desgarrarse".

Por último, la cantante quiso dedicarle este galardón a su madre, Nidia del Carmen Ripoll Torrado, que ha vivido un turbulento año debido a los problemas de salud de su marido y los suyos propios, ya que en marzo tuvo que ser ingresada por una trombosis. "Para mí, mami, tú has sido la mujer del año", le ha dedicado la artista.