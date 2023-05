Shakira desata todo tipo de rumores con su última foto junto a Bizarrap

Todd Owyoung/NBC via Getty Images

Casi cinco meses hace que Shakira y Bizarrap pusieron patas arriba la escena urbana y alteraron la tranquilidad de Gerard Piqué y Clara Chía con innumerables pullas y versos dedicados a la pareja en la Bzrp Music Sessions, Vol. 53.

La canción sigue siendo un éxito y sonando en todas las discotecas y, de hecho, se sigue postulando como una de las canciones que más sonará este verano, aunque en las últimas horas se han disparado los rumores de una segunda parte.

El motivo no es otro que la foto que ha compartido Shakira en Instagram, en la que aparece junto a Bizarrap en el estudio.

Aunque en ningún momento se ha hablado de que vaya a haber una nueva sesión de ambos, la mayoría de los fans han teorizado con que van a volver a sacar un tema juntos. El comentario de Bizarrap en la instantánea, con varios emojis de dos cocinando también ha dejado entrever que algo se cuece en el estudio.

Con esto, las posibilidades de que Shakira vuelva a cargar contra su expareja y su nueva novia son alta, especialmente tras la "tregua" musical que se ha tomado la colombiana con su tema Acróstico, más dulce y dedicado a sus hijos, aunque algunos han querido ver también ciertos guiños a Piqué.

La autora de temas como Las de la intuición ha hecho de su canción todo un himno de empoderamiento mucho más allá del despecho. De hecho, así lo ha mostrado en las galas de premios a las que ha asistido como los premios Billboard. "Este año he sentido más que nunca y en carne propia lo que es ser mujer, y lo que significa verdaderamente ser mujer porque es un año en el que me he dado cuenta de que las mujeres somos mucho más fuertes de lo que pensamos, somos más valientes de lo que creemos que somos", señaló.

Para comprobar si habrá nuevos "clara-mente" o si volverá a decir que ha cambiado un "Ferrari por un Twingo", solo queda esperar y estar muy atentos a las redes sociales del productor argentino, donde suele anunciar sus próximas colaboraciones.