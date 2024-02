Tessa de Baviera, prima de Juan Carlos I, deja este aviso a Leonor sobre el futuro de la monarquía en España 

La princesa Tessa de Baviera, prima segunda del rey emérito Juan Carlos I, ha ofrecido una entrevista publicada este sábado en El Español en la que, entre otros temas de actualidad, ha hablado sobre el futuro de la princesa Leonor al frente de la Casa Real española.

Tras preguntarle que cómo está viviendo el exilio del padre de Felipe VI, ha justificado que a le da "mucha pena porque le tengo mucho cariño". "Somos primos en segundo grado y, además, es el padrino de mi hija Myrta, al igual que lo es la reina Sofía", ha señalado.

"Juan Carlos ha hecho cosas muy buenas por España y ha metido la pata. Ahora se le tiene rencor. Si te digo la verdad, los errores se pagan muy caros", ha justificado.

Sobre si debería estar viviendo en España y no en Abu Dabi, ha reconocido que "no quieren que venga" y que el emérito "estaría encantado porque la Zarzuela es su casa".

Un hogar que ahora lidera Felipe VI, del que asegura que "lo tiene muy difícil el pobrecito". "Todo es muy duro, me da mucha pena. No me gustaría ser él", ha expuesto.

Tessa de Baviera también ha hablado del papel de la princesa Leonor y el mensaje que le ha mandado no es nada positivo. "Es una chica que vale muchísimo, pero no sé si va a durar mucho la monarquía. Mira cómo están las europeas, la de cambios que ha habido en los últimos años", ha defendido.