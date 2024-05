Victoria Federica, sobre su hermano Froilán: "Es una persona 'vitamina', literalmente"

La diseñadora Vicky Martín Berrocal arranca este martes la tercera temporada de su podcast, A solas con... Vicky Martín Berrocal, y lo hace con una invitada a la que es poco habitual ver frente a un micrófono: Victoria Federica de Marichalar. La sobrina de Felipe VI ha concedido su primera entrevista audiovisual a la sevillana, que ha ganado el Premio Ondas Global del Podcast en la categoría Revelación por su trabajo en A solas con..., que es una producción de Podium Podcast y LaCoproductora.

"Si alguien tenía que ser, ibas a ser tú", ha confesado Victoria Federica a Martín Berrocal, a la que considera una amiga. En los cincuenta minutos de entrevista, la nieta de Juan Carlos I habla largo y tendido sobre su familia, asegurando no siente que "sea un peso" formar parte de la familia del rey. "Me siento súper afortunada de la familia en la que he nacido. Son mi hogar, son mi casa, son lo más. No la cambiaría por nada del mundo”, ha asegurado la influencer.

Además, Victoria Federica no se ha cansado de repetir que lo que más le gusta de su familia son sus "valores" y la educación que le han inculcado. “Más que un título, heredo los valores que me ha dado mi familia —mis abuelos, mis padres, mis primos, mis tíos…— porque, al final, de todos ellos, sea quien sea, aprendo algo bueno”, ha contado a Martín Berrocal, a la que conoció a través de su hija Alba.

En la entrevista la nieta del emérito también habla de su relación con la infanta Elena, con la que convive actualmente: "Es una relación de madre e hija normal. Lo mejor era cuando montábamos a caballo juntas. Yo de mayor quiero ser como ella". Por otro lado, de su padre ha destacado todo lo que le ha enseñado sobre moda desde pequeña y ha asegurado que le encanta ir a los desfiles con él y aprender.

Además de sincerarse sobre la relación que tiene con sus padres, Victoria Federica también ha hablado de su hermano Froilán. “Creo que es mi mejor amigo. Es una persona ‘vitamina’, literalmente”, ha confesado, explicando que cuando está con él se olvida de todo y la anima. "Lo echo mucho de menos", ha relatado la influencer sobre la mudanza de su hermano a Abu Dabi con el rey Juan Carlos.

Su vida como personaje conocido

Sobre si lo cambiaría por ser anónima ha asegurado no ya que no cambiaría a su familia y tampoco conoce una vida diferente ni lo que es ser anónimo. El estar en el foco de la atención mediática fue precisamente lo que la impulsó a hacer sus redes públicas. "Igual si me abro las redes yo enseño lo que quiero enseñar de mí. Quise coger el control de la situación porque vi que se iba de madre, sacaban un montón de cosas y me afectaba", ha explicado.

"A veces me siento enjaulada. Hay titulares que no son verdad, hay muchos titulares que se los inventan y esos son los que más me afectan", ha asegurado la nieta de Juan Carlos I, que ha puesto de ejemplo los titulares sobre sus supuestos romances. Además, ha asegurado que le "cuesta un poco confiar en la gente" y reconoce que "hay gente que puede acercarse por interés".

Sobre las críticas, la sobrina de Felipe VI asegura que lo lleva bien excepto cuando se habla de su familia y que le da "impotencia" cuando se publican cosas sobre ella que no son verdad. Victoria Federica también asegura que los paparazzi "tergiversan" todo lo que hace.