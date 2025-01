K!ngdom: "Nosotros somos artistas independientes porque queremos serlo"

A la cuarta fue la vencida. El grupo K!ngdom, formado por Ane, Iván Ramírez y Jorge Gomis, ha conseguido este año estar entre los 16 finalistas del Benidorm Fest y, en consecuencia, optar a representar a España en Eurovisión 2025. Han pasado el corte de RTVE con Me gustas tú, una fusión de pop y electrónica muy explosiva y pegadiza. "Es la mejor canción que hemos hecho hasta la fecha", aseguran en una entrevista para El HuffPost.

El grupo debutó en 2019 y un año después publicó su álbum homónimo. Pero fue en plena pandemia cuando les llegó su primera gran oportunidad: componer la canción principal de la serie de Netflix Valeria, basada en la exitosa saga de Elisabet Benavent. Su aparición en dicha ficción supuso su entrada directa en la lista de “Los 50 más virales de España” en Spotify.

Después, llegó el Benidorm Fest y el intento reiterado de entrar dentro del concurso. El año pasado estuvieron muy cerca con Confieso, una propuesta que, posteriormente, ganó un sondeo eurofán como la candidatura idónea para Eurovisión. Eso fue, precisamente, lo que les animó a presentarse una cuarta vez. "Yo creo que este es el momento perfecto para que K!ngdom esté en el Benidorm Fest. Si hubiésemos estado antes, no lo habríamos hecho tan bien como lo vamos a hacer ahora", señalan.

- Junto con Chica Sobresalto, sois los únicos candidatos de este Benidorm Fest que ya habéis publicado el videoclip de vuestra propuesta. ¿Qué respuesta habéis recibido de los eurofans? ¿Creéis que ha gustado vuestra canción?

Ane: Los días previos a que se publicara el tema estábamos nerviosos. Pero ahora nos sentimos tranquilos, como si nos hubiéramos quitado un peso de encima. Y también contentos, porque creemos que el recibimiento ha sido bueno.

- El año pasado presentasteis al concurso Confieso, un tema que no fue elegido por el comité pero que después fue votado por los eurofans como la mejor propuesta para Eurovisión. ¿Teníais miedo de decepcionar al apostar ahora por una canción tan diferente?

Ane: No hemos hecho un Confieso 2 para no decepcionar en ese aspecto. No queríamos hacer una segunda parte peor. En cambio, hemos decidido enviar una canción que es muy nosotros. Quien conoce nuestra discografía sabe perfectamente que Me gustas tú es más K!ngdom que el resto de temas que hemos presentado previamente.

Jorge: Para nosotros, Confieso era una canción muy eurovisiva y habría representado a España muy bien en Eurovisión, pero no se dio el caso. Es verdad que sabemos que gustó mucho entre los eurofans y ese es el motivo por el que hemos decidido presentarnos por cuarta vez. Y con una canción que también pensamos que es súper competitiva.

- Entiendo entonces que, después de tres intentos frustrados, estuvisteis a punto de arrojar la toalla y no volver a presentaros al Benidorm Fest. ¿Es así?

Ane: Sí, totalmente. Peor cuando vimos el apoyo de los eurofans a Confieso... Y mira, aquí estamos. Yo creo que este es el momento perfecto para que K!ngdom esté en el Benidorm Fest. Si hubiésemos estado antes, no lo habríamos hecho tan bien como lo vamos a hacer ahora.

- Lo cierto es que es una canción que estuvo en un cajón durante dos años aproximadamente. ¿Por qué finalmente habéis decidido enviar esta candidatura?

-Iván: Es un tema del que teníamos un esbozo pero que estaba en el olvido. ¡Tenemos cientos de temas en cajones y en nuestor cerebro! Pero nos acordamos de ella en una sesión de composición y surgió la magia. Yo creo que Me gustas tú es la mejor canción que hemos hecho hasta la fecha. Mejor incluso que Confieso. Como composición es más redonda, porque las canciones más difíciles de hacer son las que de primeras parecen más sencilas.

Jorge: Creemos que es una canción que puede gustar a todo el mundo, desde un niño hasta a una abuela. Porque la canción nace de esa necesidad que todos hemos tenido alguna vez de querer decir a otra persona que te gusta. Así que si alguien te gusta, envíale esta canción (ríe).

Iván: Falta demostrar amor en el mundo y queríamos que esta canción fuera una herramienta para lograrlo. No sólo a tu crush, sino también a uno mismo. O a tu mascota... A cualquiera a quien queramos expresar amor. Nada tóxico, todo positivo.

- ¿Cómo va a ser la puesta en escena para el Benidorm Fest?

Ane: Va a ser diferente, con música y luces. Esperamos dar un show que a la gente le guste. Estoy convencida de que no va a defraudar.

- Vosotros sois artistas independientes. Es decir, no pertenecéis a un sello discográfico que os ayude a sufragar estos gastos. Supongo, entonces, que para vosotros esto supone un esfuerzo económico importante...

Ane: Lo bueno es que ya tenemos cierto recorrido y K!ngdom genera ingresos por conciertos, discos... Por ese lado, estamos cubiertos. Y somos nosotros los que hacemos todo. La inversión es nuestra, pero vamos con todo.

Iván: Y si se necesita más dinero, nos apretamos el cinturón e invertiremos más (ríe).

Ane: Por dinero no va a ser. Igual nos arruinamos, pero...

- ¿Queréis seguir siendo independientes o estáis dispuestos a escuchar ofertas de discográficas?

Ane: Nosotros vemos la industria desde la lejanía porque hay ciertas cosas con las que no estamos cómodos.

Jorge: Cierto. Las decisiones las tomamos nosotros, por ejemplo. Salgan bien o mal.

Iván: En el mundo de la música los artistas a veces no tienen libertad suficiente para decidir su futuro o sobre lo que quieren hacer para su próximo disco. Nosotros queremos llevar a nuestro hijito con absoluta libertad creativa. Y eso ya, de por sí, puede generar muchos roces con gente de la industria.

Ane: Nosotros somos independientes porque queremos ser independientes. No vamos a fichar por una discográfica.

Iván: Sería complicado. Si te apoyan al 100% y te dan libertad, pues hablamos. Pero no es nuestro objetivo.

Jorge: Meter a otro ente o persona en nuestro proyecto nos costaría bastante. No cerramos la puerta, pero tampoco lo necesitamos.