La 7 frases hechas que delatan a una persona con mala expresión verbal

Cuando conocemos a alguien atendemos a distintos factores. Desde su aspecto físico, su manera de vestir, algunos gestos e, incluso, su forma de hablar. Cada uno, por su personalidad, su entorno o las circunstancias que sean, asimila como propias algunas frases, chascarrillos o muletillas.

Sin embargo, hay algunas que, aunque no seamos conscientes, pueden hacer sentir mal u ofender al que tenemos enfrente. Sobre esto ha hablado el experto en oratoria John Bowe.

El autor del libro I Have Something to Say: Mastering the Art of Public Speaking in an Age of Disconnection (Tengo algo que decir: dominar el arte de hablar en público en una era de desconexión) ha compartido en un artículo para CNBC siete expresiones que "las personas con mala etiqueta al hablar siempre usan".

1. "Obviamente..."

Su uso, según el experto, "puede hacerte parecer arrogante". Bowe explica que su uso transmite "sutilmente o no tan sutilmente" que aquel que no está de acuerdo con el orador está equivocado. Por eso, en su lugar, propone omitirlo "por completo".

2. "Bueno, encuentra la manera de hacerlo"

Esta frase propia de un final de conversación resulta "grosera", según Bowe. El experto en oratoria opina que "si un empleado necesita ayuda o intenta comunicarse sobre un obstáculo", el trabajo de un jefe pasa por "ayudarlo a superarlo, no insultarlo".

Por eso, su propuesta pasa por apostar por un lenguaje "más cálido". Es decir, que el orador dé con una fórmula que abra el camino a que ambos busquen una solución. Por ejemplo, "bueno, hablemos de ello y encontremos una manera", propone Bowe.

3. "¿Quieres...?

En este caso, depende del contexto. El escritor la encuentra "genial" para plantear a otra persona algún plan, como "¿quieres ir al cine?". Pero para hacer una petición o solicitar que alguien nos haga un favor o un encargo, "su falsa cortesía indirecta parece despectiva", opina Bowe.

Por eso, propone hacer la pregunta directamente y plantearlo de la siguiente manera: "¿Me harías un favor?". "Después de todo, a la gente generalmente le gusta colaborar, pero no le gusta sentirse manipulada", concluye el experto.

4. "¿Verdad?"

Con el tiempo se popularizado "que este empujón retórico insistente siga a las preguntas", detalla Bowe. En su artículo explica que lo considera un "relleno inútil" que, además, "puede parecer una insistencia manipuladora".

Por eso, propone usar una fórmula más neutral, "en lugar de exigir confirmación". El ejemplo que expone es el siguiente: "No puedo pensar en un momento más crítico para el equipo. ¿Puede?".

5. "Y esta es la realidad"

Cuando alguien usa esta oración, parece que lo que diga a continuación va a ser la única conclusión o versión válida del relato. Por eso, el escritor considera que es mejor, en caso de estar ofreciendo una opinión, preceder los comentarios con fórmulas como "creo". Así, se "elimina cualquier sugerencia de que está emitiendo una declaración pomposa", añade Bowe.

6. "Si quieres mi opinión sincera..."

"Primero de nada, ¿alguien te pidió tu opinión?", empieza planteando el experto. Y, en caso de que la hayan pedido, "no esperan ni necesitan una respuesta grosera disfrazada de honestidad", concluye. En su lugar, se pueden introducir estos comentarios con frases como "tal vez", apunta Bowe.

7. "Es lo que hay"

"Es lo que hay" se suele emplear como eufemismo de "deja de protestar", por lo que se suele usar en situaciones en las que la otra persona está molesta por algún motivo. "Intente ofrecer un poco de curiosidad y empatía", dice Bowe.

El escritor señala que "no es necesario que seas falso o demasiado demostrativo". Sin embargo, sí se puede "decir algo tan simple como 'eso es difícil, lamento que estés pasando por eso", propone el escritor.