Expertos en comunicación no verbal sacan una clara conclusión tras ver a Pablo Motos con Sánchez

La entrevista que Pablo Motos le ha hecho a Pedro Sánchez es sin duda el tema más comentado de las últimas horas en Twitter, donde numerosos usuarios aseguran que el presidente del Gobierno protagonizó su mejor intervención de los últimos días.

Los expertos en comunicación política y no verbal también han sacado una conclusión tajante tras ver esa conversación. José Luis Martín Ovejero, profesor en Comunicación no verbal y Oratoria, ha asegurado a través de Twitter que "se podrá estar a favor o en contra de Sánchez" pero que es "un comunicador muy potente".

"Hoy está manejando muy bien tanto la comunicación verbal como la no verbal. Tiene una seguridad en sí mismo brutal", ha afirmado el especialista, que en otro mensaje ha apuntado que es "impresionante" cómo el candidato del PSOE "le come el espacio a Pablo Motos en muchas ocasiones".

"Transmite mucha iniciativa aunque puede resultar intimidante", ha reconocido Ovejero, que se ha fijado también en otro detalle: lo "hábil" que es Sánchez "utilizando en momentos claves del nombre propio del presentador 'Pablo', que está comprobado que eso gana la confianza de la otra persona".

Por su parte, Diana Rubio, doctora en Comunicación y politóloga, ha afirmado que Sánchez "sale fortalecido de la entrevista de Pablo Motos" porque "sabía lo que se jugaba y ha reaccionado en consecuencia".

"Este Pedro Sánchez, no es el mismo que vimos en la entrevista de Évole #PedroSanchezEH el de hoy controla la escena, habla verbal y no verbalmente, ha observado la especialista, que ha añadido: "Cambio en la imagen de Sánchez, dejando el traje de presidente (estatus, formalidad) a un lado y usando la camisa vaquera y pulsera con la bandera del orgullo (ciudadanía, soberanía popular, informalidad). Luego dicen que la imagen no comunica y tal".