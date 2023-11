La NASA abre listas para enviar tu nombre a Marte

Son muchos los que han soñado en alguna ocasión con ir a Marte y los equipos de la NASA o la Agencia Espacial Europea (ESA) han ido dando pasos en los últimos años para acercarnos un poco más la realidad del conocido como "planeta rojo".

La última iniciativa de la NASA podría llevarte a Marte y que una parte de ti permanezca allí para siempre, aunque sea de forma simbólica. Se llama Send your name to Mars (Envía tu nombre a Marte) y la forma de participar es muy sencilla.

En el cuestionario se escribe el nombre completo, correo electrónico, país de residencia y código postal. Y, tras esto, si es aceptado por no ser inventado u ofensivo, se obtiene una tarjeta de embarque que justifica que el nombre se imprimirá en un microchip y se enviará en una futura misión de la NASA a Marte a mediados de la década de los 2020.

"La nave espacial no ha sido identificada, pero ahora estamos anotando los nombres que se colocarán en una nave espacial que se dirija a Marte", señalan en la web, aunque lo que sí se conoce es que lo hará a bordo del Perseverance Mars rover, que se lanzó a mediados de 2020.

En la web también se puede ver un mapa con la proporción de nombres que ha enviado cada país.

Esta iniciativa no es nueva y ya se lanzó un proyecto similar para que los nombres viajaran a Júpiter. Esta misión se enmarcará en una de las futuras a Marte, por ejemplo, la NASA y la ESA están colaborando junto en la misión Artemis, que analiza las muestras obtenidas por los rovers, y la ESA se encuentra trabajando en el Proyecto Aurora, para establecer allí presencia humana.