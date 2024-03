La primera fotografía oficial de Kate Middleton tras su operación, ¿manipulada?

La primera fotografía oficial de Kate Middleton, la que pretendía acallar los rumores sobre el estado de salud de la princesa de Gales después de su misteriosa operación abdominal, acaba de convertirse en un escándalo para la Casa Real británica: cuatro de las principales agencias de comunicación del mundo han ordenado retirar la imagen de sus archivos al sospechar que está manipulada.

La fotografía de Kate Middleton, difundida este domingo por la oficina de prensa de Kensington Palace para celebrar el Día de la Madre, retrata a la princesa de Gales, muy sonriente y sentada, rodeada de sus tres hijos, los príncipes George, Charlotte y Louis. Sin embargo, según la agencia Associated Press, después de "una inspección más detenida" de la imagen tomada por el príncipe Guillermo "revela que la fuente ha manipulado la imagen. No se enviará otra foto de sustitución", asegura la agencia Associated Press en un comunicado urgente remitido esta noche a todos sus clientes.

Getty Images, Reuters y Agence France Presse, las otras tres agencias implicadas en la denuncia también han pulsado el botón de eliminar y la fotografía ha desaparecido de sus servidores al detectarse, según publica The Telegraph, "inconsistencias en la posición de la mano izquierda de la princesa Charlotte". La política de las agencias respecto a la distribución de imágenes es la de su completa retirada de sus servidores.

Aunque no ha habido señales de manipulación respecto al estado de Kate Middleton o de cualquiera de sus hijos, lo cierto es que la denuncia ha reactivado, especialmente en las redes sociales, las teorías de que la Casa de Windsor oculta información sobre la salud de la princesa de Gales y son muchos los que insinúan que la fotografía se ha creado usando una Inteligencia Artificial.

De hecho, según algunos observadores independientes han señalado que Kate Middleton no lleva su anillo de casada; otros señalan que el príncipe Louis tiene los dedos cruzados, mientras que un grupo apunta a la floración de un árbol situado en el fondo de la imagen al que no le corresponde ese estado en esta época del año.