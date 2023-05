María Eizaguirre (RTVE): "La victoria de España en Eurovisión está al caer. No lo dice MEC, lo dice Europa"

España disfruta de su renacer eurovisivo. Tras más de una década de frustraciones y desprestigio en el longevo festival europeo, el tercer puesto cosechado por Chanel en 2022 devolvió a todo un país la ilusión perdida por un concurso que forma parte de nuestra tradición e identidad cultural. A apenas unos días del certamen de Liverpool, las expectativas en torno a la candidatura de Blanca Paloma también son muy altas e incluso algunos eurofans sueñan con ese tercer triunfo que España anhela desde hace más de medio siglo. De momento, los vaticinios son buenos: la ilicitana ocupa el quinto lugar en las casas de apuestas y en los rankings previos no baja del top10.

Pero, ¿cómo hemos pasado de la cadena de decepciones a este renovado optimismo por Eurovisión? Los cambios internos efectuados por RTVE hace dos años en las áreas de entretenimiento y comunicación y el propósito del ahora exdirector de la corporación, José Manuel Pérez Tornero, de volver a dar el sitio que se merece al mítico concurso, impulsaron un plan que cristalizó en la resurrección del Benidorm Fest para otorgar una marca propia al proceso de selección del artista que representará a España.

La primera edición fue todo un éxito. Más de tres millones de espectadores siguieron la final en la que Chanel se impuso a favoritas de la audiencia como Rigoberta Bandini o Tanxugueiras. Esto desembocó de forma irremediable en la primera gran crisis del concurso, entre acusaciones de amaño y fraude. Una piedra en el camino que amenazó con dinamitar el incipiente proyecto, pero que se salvó gracias al mejor puesto de España en los últimos 27 años.

La directora de comunicación de RTVE, María Eizaguirre (San Sebastián, 1978), forma parte del núcleo duro que ha obrado este 'milagro eurovisivo'. Conocida como 'MEC' en el ambiente eurofán, la profesional curtida en el área de informativos protagoniza las ruedas de prensa y eventos dedicados a promocionar el concurso y también forma parte del equipo de selección de artistas y canciones de la preselección. Acompañada de su característico bolso con los colores de la bandera española, incluso amenizó el pasado enero las fiestas nocturnas celebradas en la ciudad alicantina y es la 'autora' del claim que ha ayudado a potenciar la popularidad del Benidorm Fest, "el festival que quieres, el que tú quieres".

A apenas unos días de la gran final en Liverpool, MEC conversa con El HuffPost sobre los entresijos de este renacer en Eurovisión, el duro momento que afrontó tras la polémica por el triunfo de Chanel y sus expectativas sobre el resultado de Blanca Paloma. "Lo más difícil es hacer marca y todo el mundo conoce ya a nuestra arquera", asegura con optimismo.

- El Benidorm Fest se presenta por primera vez en julio de 2021, dos meses después de la participación de Blas Cantó en Eurovisión. ¿La idea surgió tras este nuevo mal resultado o ya se barajaba incluso antes?

- Sí, fue después. Tras aquella final hubo una serie de conversaciones entre RTVE, la Generalitat Valenciana y el ayuntamiento de Benidorm para ver si era posible recuperar ese festival y, a partir de ahí, se puso en marcha toda la maquinaria. A día de hoy, creo que el Benidorm Fest se ha convertido en un concurso relevante tanto en el mundo de la música como en otros ámbitos. Y creo que es muy difícil haber conseguido tanto en el poco tiempo que hemos tenido.

- Uno de los momentos que recuerdo de ese primer Benidorm Fest es tu llegada al Palacio de los Deportes de Benidorm entre vítores. Creo que era la primera vez que los eurofans jaleaban a un representante de RTVE. ¿Cómo viviste tú esa explosión de emoción?

- El trabajo realizado por RTVE con respecto a Eurovisión no se puede analizar teniendo en cuenta sólo estos dos años, sino todo lo que se ha hecho desde que empezó el festival. Todo el mundo ha remado para que nos fuera lo mejor posible en el concurso y, gracias al fruto de ese trabajo de tantos años, hemos llegado a donde estamos. Quizá ahora haya más interés por poner el festival en el sitio que se merece y que los artistas sean capaces de ver la gran oportunidad que es participar en él, pero lo importante es la suma de todo ese esfuerzo previo. Cuando yo era pequeña, la noche de Eurovisión era un momento de encuentro y de reunión y ahora hemos conseguido recuperar ese sentimiento. Fíjate, el año pasado se cantaban los puntos de Chanel como si fueran goles.

Chanel, en Eurovisión 2022 Daniele Venturelli / WireImage

- Pero el Benidorm Fest afrontó su primera crisis muy pronto, con fuertes acusaciones de amaño tras la victoria de Chanel. En la rueda de prensa que ofreciste para dar explicaciones se te vio muy seria e incluso rota. ¿Qué recuerdas de aquellos difíciles días?

- Cuando terminé esa rueda de prensa de la que me hablas, lógicamente me puse a llorar. Y las personas de mi equipo que estaban a mi lado lo pudieron ver. Lloré por una acumulación de emociones, de sentimientos y de impotencia. Cualquiera que sepa lo que supone poner en marcha un festival así sabe que no hubo ningún tongo. Pero también creo que cuando estás en la Champions, las patadas son de Champions. Y yo soy una persona que siempre mira al futuro y pienso que al final el tiempo pone cada cosa en su sitio. Y eso es, justamente, lo que pasó.

- Sin duda, porque luego quedamos terceros en Eurovisión con esa candidatura. ¿Cómo fue vivir ese momento mágico de las votaciones desde la green room?

- Me acuerdo que estábamos todos cogidos de la mano y temblando. Fue un recuerdo precioso y creo que todas las personas que estábamos ahí no lo olvidaremos nunca. Fue un tercer puesto que supo a victoria.

- Sin embargo, el éxito de Chanel no ayudó a que artistas consagrados quisieran formar parte de la segunda edición del Benidorm Fest. ¿Qué valoración haces tú de ello?

- El Benidorm Fest es un proyecto que está creciendo rápido, pero todavía tiene que consolidarse. Es importante que desde RTVE estemos seguros de los pasos que damos y saber hacia dónde queremos ir. Pero en este país, y no sólo en la música, todavía tenemos la mentalidad de unir el éxito a una posición determinada. Necesitamos entender que la vida es una constante prueba donde todo lo que haces te ayuda a crecer y aprender. Ningún participante de este último Benidorm Fest se arrepiente de haber formado parte del festival y poco a poco espero que todo el mundo lo acabe viendo como una gran oportunidad.

Blanca Paloma, representante de a España en Eurovisión 2023 RTVE

- El concurso lo gana Blanca Paloma, que será nuestra representante en Liverpool. Las expectativas están muy disparadas, va quinta en las casas de apuestas... ¿Crees que se puede conseguir un resultado similar o mejor que el cosechado por Chanel?

- Ojalá. A mí, el cuerpo me dice lo mismo que me decía el año pasado, pero también sé que es muy difícil. Todavía no me atrevo a decirte una posición porque hay que estar en Liverpool y ver cómo queda todo. Pero sí es verdad que en Eurovisión hay que hacer bien dos tareas: ir con una canción que todo el mundo conozca y con una candidatura de la que sentirnos orgullosos pase lo que pase. Y eso lo hemos conseguido con Blanca Paloma. Lo más difícil es hacer marca y todo el mundo conoce a nuestra arquera. Yo me doy cuenta de que los rivales nos ven con serias opciones. Y en cuanto al resultado, puedo decirte que el jurado suele estar formado por profesionales que van a reconocer la calidad artística de nuestra candidatura, seguro. Y luego está el televoto, en el que entran muchos factores... Es una ruleta rusa.

- ¿Existe un plan preparado por si España gana Eurovisión?

- El micrófono de cristal está al caer. Esto no lo dice MEC, esto lo dice Europa. No sé si será este año, pero sí hay un reconocimiento a nivel europeo de que España está haciendo las cosas bien y que se lo va a llevar. Y cuando España organice el festival, será una edición referente y difícilmente olvidable. Por nuestro país, por nuestro clima, por nuestra gastronomía, por nuestra forma de ser y de volcarnos con Eurovisión... ¿Y a quién le gusta más una fiesta que a un español?

- Lo que sí sabemos es que habrá otro Benidorm Fest en 2024. ¿Está todo parado hasta que se resuelvan las elecciones municipales y autonómicas del 28-M?

- Para nada. De hecho, ya estamos trabajando en la siguiente edición. Más adelante vendrá la parte administrativa con las autoridades políticas, pero el área de contenidos ya está volcado en el próximo festival.

- Lo cierto es que no dejas de estar en todas las fiestas y eventos que hay de temática eurovisiva. ¿Podemos decir ya que María Eizaguirre es una eurofán?

- Yo soy eurofán, por supuesto. Pero lo que más me reconforta es ver la felicidad de toda la comunidad de seguidores del festival. Eso hace que todo el trabajo, todas las horas y toda la dedicación valgan para algo. Cuando a veces estás cansada, levantas la cabeza y siempre hay alguien que te está diciendo "gracias". Por sólo eso, merece la pena.