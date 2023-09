El truco de una experta en moda para comprar en Zara con el que se quedó "en shock"

Muchas apasionadas de la moda tienen más que controlados algunos trucos para comprar en Zara, desde cuál es el mejor día de la semana para encontrar prendas o qué quieren decir los símbolos de las etiquetas.

La periodista especializada en moda María Lautenschlaeger ha compartido en sus redes sociales otro truco mucho menos conocido y con el que se ha quedado "en shock" al descubrirlo. "¿Cuántas veces hemos visto un look en Instagram que queremos replicar y no sabemos cómo o hemos visto, por ejemplo, un vestido de Rocío Osorno o los que yo misma os enseño por aquí y no tenéis la referencia?", plantea a sus seguidores.

Como desvela, es posible encontrar esas prendas con una imagen a través de una función de la app de Zara para el móvil, "no en la web", recalca.

Dentro de la app, hay una pestaña para buscar, donde se puede teclear una palabra o bien, subir una foto. Por ejemplo, puede ser del estilismo de una famosa. "La aplicación directamente te dice qué prendas son similares a esas que aparecen en la imagen y te construye el look", muestra.

Sus seguidores han aportado otras pistas en los comentarios. "Yo lo hacía con google Lens, porque hay veces que no sabes de qué marca son las cosas . Y así he sacado la marca de cosas que llevan las de la tele, por ejemplo", comenta una, mientras que otra señala que esta opción existe en otras tiendas online como "Shein, Aliexpress y hasta en Amazon".