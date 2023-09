Una dependienta de Zara en París descubre por qué los franceses odian que les hablen en inglés

La usuaria de TikTok @triniyecorat, una chilena que trabaja en una tienda de Zara en París, está provocando cientos de comentarios al contar que ha descubierto la razón por la que, a su juicio, los franceses odian que les hablen en inglés.

Dice que en el lugar donde ella trabaja tiene que atender a la mitad de los clientes franceses y la otra mitad "turistas de todo el mundo". "Yo no hablo francés, pero me sé como lo básico para atender a una persona. Por lo tanto, siempre que se me acerca una persona le intento hablar en francés. Y los turistas por lo general llegan y te preguntan tímidamente si hablas inglés, español u otro idioma", explica.

Sin embargo, dice que los estadounidenses "a pesar de que están a 10.000 kilómetros de su país" llegan "de primeras hablándote y como exigiéndote que los atiendas en inglés".

"Para mí es cero problema porque me es 800.0000 veces más cómodo atenderles en inglés que intentarlo en francés, pero para la gente de acá debe de ser chocante que lleguen y ni siquiera te pregunten. Como que de verdad se creen dueños del mundo y asumen que el globo entero tiene que hablar su idioma solo por ser gringos", se lamenta.

De hecho, dice que una compañero saludó a una clienta y ésta ni siquiera le saludó y directamente le dijo: "English": "Ni con por favor. ¿Por qué asumes que esa persona habla tu idioma?".

Y zanja: "Sigo pensando que los franceses son amargados y súper flojos para hablar en otros idiomas, pero aún así igual deben ver que les faltan al respeto todo el rato los gringos".