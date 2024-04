La regla 90/90 para tu armario que destrona al método de Marie Kondo

Marie Kondo, la gurú del orden, popularizó hace unos años su método para ordenar las estancias del hogar y, sobre todo, su manera de doblar las prendas para aprovechar al máximo armarios y cajones.

Otra de sus máximas era la de deshacerse de todo aquello que ya no nos es útil, está deteriorado o no nos hace felices de nuestro armario e ir así 'purgando' nuestros trastos o prendas para que no se apoderen de nuestro espacio.

Desde The Minimalists, protagonistas de un documental en Netflix, aconsejan también la regla del 90/90 para simplificar nuestras posesiones.

"Elige algo. Cualquier cosa. ¿La has utilizado en los últimos 90 días? Si no lo has hecho, ¿la usarás en los próximos 90?", preguntan en su blog. Si la respuesta a ambas es 'no', es momento de deshacerse de ella, algo que aplica especialmente a la ropa.

"Quizás tu regla no sea 90 días. Quizás sean 120. Quizás sean seis meses", admiten, porque puede haber flexibilidad. Eso sí, como dicen, hay que ser honesto con uno mismo y no aferrarse a guardar cosas por el "por si acaso".

Según Dani Coha, fundadora y propietaria de Armario Fairy, en Londres, afirmó en Country Living que "el método 90/90 ayuda a los clientes a centrarse en lo que es realmente importante y necesario en su vida, haciendo que sea más fácil dejar de lado las cosas que ya no necesitan".

Su consejo para facilitar esa tarea de seleccionar con qué quedarse y con qué no es hacer distintos montones: "conservar", "donar", "vender" o "descartar".