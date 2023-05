El truco de Marie Kondo de las tres bolsas para el cambio de armario más inteligente

Las repentinas altas temperaturas de los últimos días han pillado a muchos con el pie cambiado, sin haber hecho el cambio de armario. Aunque el refrán diga que hasta el 40 de mayo no hay que quitarse el sayo, quizá esa fecha se ha quedado algo desactualizada y toca ya guardar abrigos para recuperar las prendas de manga corta y el calzado de verano.

Para que el cambio de armario no se convierta en una tarea titánica, se puede seguir el consejo de la gurú del orden Marie Kondo. Según el método de la japonesa, el momento de realizar el cambio de armario es ideal para filtrar lo que se tiene y no acumular prendas que ya no nos van a ser útiles. Además, como resultado positivo, lograremos ganar espacio en los armarios y cajones.

La recomendación de Marie Kondo para abordar el cambio de armario es preparar tres bolsas —pueden ser si no cajas o, más fácil aún, tres montones—. Una será para la ropa que es para tirar porque esté defectuosa; otra para donar y que así otras personas puedan darle uso a la que ya no nos vale o ya no encaja en nuestro estilo y la última, para guardar.

Kondo sugiere que no hay que tomar la decisión de a qué montón derivar cada prenda de manera precipitada, sino que anima a tomarse un tiempo y hacerlo de manera relajada, sopesando bien.

Cuando ya hayas dividido tus pertenencias en los tres montones, es hora de guardar lo de la temporada pasada. Puedes hacerlo en cajas específicas para ello, con antipolillas, y así asegurarte de que coja polvo ni se estropee.