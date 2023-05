Letizia da la sorpresa en la cena de gala con el presidente de Colombia

Más de un año después de la visita de Estado a Suecia, Letizia ha vuelto a lucir tiara este miércoles en el Palacio Real en la cena de gala organizada en honor al presidente de Colombia, Gustavo Petro.

La reina ha recuperado la que fue su tiara favorita en su época de princesa de Asturias, la tiara floral, que no lucía desde 2019. En esta ocasión, la consorte ha evitado recogidos o moños pulidos y ha optado por llevar su melena suelta, colocándose la tiara a modo de diadema.

Esta tiara no ha sido la única gran joya que ha rescatado Letizia para la cena de gala, ya que ha lucido por primera vez un broche de diamantes en forma de lazo que en su día perteneció a la reina María Cristina. Según Vanity Fair, el broche fue heredado por Alfonso XIII y posteriormente por Juan de Borbón.

Detalle del broche en forma de lazo GTRES

La reina Sofía ya lució este broche precisamente en la boda de Felipe y Letizia en 2004 para sujetar la mantilla, pero la actual consorte, que no acostumbra a hacer un gran despliegue de joyas, todavía no lo había llevado. Letizia también ha elegido unos pendientes de diamantes en forma de botón que luce habitualmente y el anillo de Coreterno del que no se ha despegado desde que lo estrenó.

Además, para la ocasión, la reina ha estrenado un nuevo vestido en color rojo. Se trata de un diseño de corte peplum con una ligera cola y discretos volantes en las mangas. Letizia ha lucido unos zapatos peep toes a juego con el mismo tono de la prenda.

El nuevo vestido rojo de la reina GTRES

Los reyes volverán a encontrarse mañana con el presidente colombiano y la primera dama, Verónica Alcocer, en una recepción organizada por Petro en honor a Felipe y Letizia en el Palacio de El Pardo.