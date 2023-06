Pronovias pierde seguidores por publicar una foto de dos mujeres casándose y las redes responden

En pleno mes del Orgullo LGTBI la marca de trajes nupciales Pronovias ha tenido que enfrentarse a un episodio desagradable. ¿La razón? Publicar un carrusel de fotos de la boda de una pareja de mujeres.

"Hoy celebramos el amor de Andrea y Mireia, abrazando la belleza de su particular camino juntas", publicaron desde el Instagram de Pronovias acompañando a las imágenes y vídeos de la pareja. Suficiente para que los usuarios más reaccionarios dejaran de seguir a la marca en redes.

Sin embargo, ante la falta de tolerancia de algunos, los comentarios de la publicación de la marca se han llenado de buenas palabras, de corazones y de la bandera del colectivo LGTBI.

De hecho, en algunos usuarios también se da las gracias a Pronovias por visibilizar al colectivo con esa publicación.

Incluso algunos rostros conocidos como Paula Echevarría han dado un 'me gusta' a la publicación para mandar su apoyo. También lo ha hecho la cantante activista LGBTI Rocío Saiz que dejó un comentario con un 'BRAVO'.

Precisamente Saiz denunció este fin de semana que la Policía había interrumpido su actuación en el Orgullo de Murcia, diciéndole que se tapara y pidiéndole posteriormente su documentación. "NO PUEDO MÁS. NO QUIERO MÁS. Ya no me divierto. Ya no quiero poner más el cuerpo. Que lo pongan otras. Que luchen otras. A ver cuántas se ponen delante para luchar verdaderamente por nuestros derechos. Cuántas", se lamentó tuit.