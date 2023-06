La cantante Rocío Saiz denuncia la interrupción de su concierto en el Orgullo de Murcia por enseñar el pecho

La cantante Rocío Saiz ha denunciado en Twitter la interrupción de su concierto a manos de las autoridades la noche de este sábado en la fiesta del Orgullo en la plaza del Cardenal Belluga de Murcia.

Saiz ha explicado en la red social que, en el momento en que cantó Como yo te amo, se quitó la camiseta y enseñó los pechos, algo que dice lleva diez años haciendo. En ese momento, ha afirmado, parte de su equipo subió al escenario y le dijo que se tapara. Ante eso, el público le mostró su apoyo gritando "libertad".

La cantante ha subido en un tuit un comunicado en el que relata que al marcharse un policía le pidió la documentación, a lo que se negó. Sí preguntó al agente que si la habría denunciado si hubiese sido hombre, a lo que este contestó que no, "porque si lo hace un hombre no es ilegal".

"Ha cogido todos mis datos y me llevaré la denuncia. Y me ha dicho, esto es lo que habéis votado. Y tiene razón, el problema no es él. Es lo que habéis votado, ha agregado.

"NO PUEDO MÁS. NO QUIERO MÁS. Ya no me divierto. Ya no quiero poner más el cuerpo. Que lo pongan otras. Que luchen otras. A ver cuántas se ponen delante para luchar verdaderamente por nuestros derechos. Cuántas", ha escrito junto al comunicado en el tuit.

Según ha contado en la misma red social, habría cometido los delitos de enaltecimiento del orden, exhibicionismo y desacato a la autoridad. "Y supongo que la dela homosexualidad y vagos y maleantes que vuelve a estar en activo", ha apuntado entonces.

Esta, según ha plasmado la Cadena SER, es la segunda vez que le ocurre en la Región de Murcia, la primera fue en 2018, en el Bside de Molina de Segura .