Muere la cantautora Sinead O'Connor a los 56 años

La reconocida cantautora irlandesa Sinead O'Connor ha fallecido este miércoles a los 56 años, según ha confirmado su familia.

"Con gran tristeza anunciamos el fallecimiento de nuestra querida Sinéad. Su familia y amigos están devastados y han pedido privacidad en este momento tan difícil", apunta el comunicado de su entorno, sin entrar en la causa del deceso.

La artista, nacida en Dublín 8 de diciembre de 1966, saltó al primer plano internacional en 1990 con la publicación del disco I Do Not Want What I Haven't Got, especialmente por el tema más famoso de su carrera, Nothing Compares 2 U, un sencillo que le catapultó en las listas de éxitos. Llegó a ser número 1 en EEUU y alcanzó nada menos que siete millones de copias vendidas.

Este LP cambió su vida y dio continuación a su celebrado debut, en 1987, The Lion and the Cobra, con más de 2,5 millones de copias y temas como Troy o Drink before the war.

Aquellos fueron los mayores hitos de una trayectoria en la que hizo gala de una sensibilidad especial en su voz y en sus composiciones y que le llevó a los escenarios durante más de tres décadas. En este tiempo editó una decena de discos, hasta 2014, aunque a menos en su eco a partir de la cima de 1990.

En 1992 su tercer álbum, Am I Not Your Girl?, fue una colección de versiones de jazz que, no obstante, no consiguió el éxito esperado. Tanto este como el cuarto 'largo', Universal Mother, llegaron al millón y medio y puestos altos en las listas de Reino Unido y EEUU. En aquellos años también puso voz a la banda sonora de la película En el nombre del padre, en colaboración con Bono de U2, antes de ir cayendo en relevancia musical.

En todo este tiempo y especialmente en sus últimos periodos, su vida alternó numerosos reconocimientos y premios en la escena musical con problemas personales y episodios polémicos. Incluso, llegó a publicar vídeos en sus redes planteando su posible suicidio.

El último de los dramas que tuvo que afrontar fue la muerte, a comienzos de 2023, de uno de sus hijos, Shane, de apenas 17 años.

Poco antes, O'Connor se había convertido al Islam, cambiando su nombre por segunda vez. Si en 2017 decidió llamarse Magda Davitt, un año más tarde anunció su nueva identidad, Shuhada' Sadaqat.