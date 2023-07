Muere la Tata de Miguel Ángel Muñoz, la "historia de AMOR más especial" que ha vivido nunca 

El actor Miguel Ángel Muñoz ha comunicado en su cuenta de Instagram el fallecimiento de su Tata a los 98 años. Luisa Cantero era hermana de su bisabuela y fue la persona que lo cuidó de pequeño.

Con la irrupción de la pandemia cambiaron las tornas y fue él quien pasó a cuidarla ella. Para animarla y entretenerla crearon Cuarentata, una cita en las redes sociales que terminó convirtiéndose en viral. Todo comenzó con un vídeo para animar a los españoles a quedarse en casa, pero la Tata, que entonces tenía 95 años, acabó conquistando en una cita virtual diaria a personas de todo el mundo.

También por su buena química con Muñoz, quien cada día se devanaba los sesos por sorprenderla con algo. Su convivencia quedó reflejada en la película documental 100 días con la Tata.

“No puedo escribir aquí nada más que no te haya expresado a lo largo de los cuarenta privilegiados años que he podido vivir a tu lado. Esto me hace muy feliz, porque es importante poder expresar en vida el amor hacia nuestros seres queridos”, ha comenzado el actor su despedida en la red social.

"No sé si algún día llegaré a entender el vínculo tan especial que hemos tenido, convirtiéndose en la historia de amor más especial que habré vivido nunca", ha continuado.

Y ha agregado: "Te doy las gracias por cuidarme tanto y tan bien. Por trasmitirme unos valores tan importantes y, sobre todo, por enseñarme a amar de una manera tan profunda como lo hemos hecho ambos durante todos estos años".

"Despedirme de ti no ha sido fácil, llevo preparándome más de 10 años y hasta que no pasamos esos más de 100 días juntos durante la pandemia no sentí de verdad que estaba preparado para dejarte marchar", ha expresado. "Siento si he sido un algo egoísta no pudiendo soltarte antes y te agradezco tu esfuerzo incansable para no despedirte hasta que no estuviera preparado como este último tiempo", ha continuado.

Miguel Ángel Muñoz señala en su texto que ha estado con ella hasta el final. “Ha sido tan bonito haberte podido acompañar hasta el último suspiro… Me siento tan afortunado y agradecido de haberte podido cuidar hasta el final en tu casita, en tu camita, rodeada de todos tus santos, desde la Virgen del Carmen, San Judas Tadeo y cada uno de los pequeños detalles que te hacen feliz”.

“Con todo el respeto hacia mis padres, que me han dado la vida, has sido el mejor regalo que he podido tener y hasta el día de hoy, de tu última despedida, has hecho que todo sea mágico a tu alrededor”, afrima. .

“Tu despedida ha sido tal y como tú querías: discreta, sencilla y rodeada de unos poquitos, aun sabiendo que a tanta gente le hubiera gustado estar. Pero era tu decisión y yo me siento orgulloso de que hayamos podido hacerlo así”, apunta.