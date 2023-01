Quevedo lanza su primer disco: así suena 'Donde quiero estar'

Quevedo vuelve al primer plano de la actualidad musical. El artista detrás del megaéxito Quédate, publica su primer disco, titulado Donde quiero estar. Según el propio cantante canario, busca que se convierta en "un disco para todos y para siempre".

Este disco ve la luz tras su éxito con la BZRP Music Sessions #52, colaboración con Bizarrap que llegó a posicionar a ambos artistas en el número 1 de las listas musicales más importantes a nivel nacional e internacional.

El disco se abre con una introducción, 'Speech', con Cruz Cafuné, e incluye temas como Sin Señal, Vista Al Mar, Punto G y Playa del Inglés, que sirvieron de adelantos del elepé. En su confección y producción, Quevedo ha contado con su productor de confianza, Linton, y uno de los grandes productores internacionales, Ovy On The Drums, habitual de artistas como Karol G, Myke Towers o Piso 21.

Así suena el primer disco de Quevedo

"Ahora, es complicado saber donde estar cuando todo va tan rápido y no te da tiempo a parar y planteártelo. es complicado saber si donde estoy es donde quiero estar, o si es donde quería estar. Aún estando cumpliendo sueños, objetivos y metas; a veces no me da tiempo a disfrutarlo y ponerme otros. casi no me da tiempo a seguir soñando", explicaba el canario.

El canario reitera que algo que tiene "claro es querer seguir en la isla". "Con los míos, los que están ahora y han estado siempre. Es mi casa, donde me siento yo y donde no me falta nada", añade a Europa Press.

'Quédate' convirtió a Quevedo en el primer artista español en alcanzar el número uno de Spotify Global', ya que en menos de un día superó las diez millones de visitas y ocupó también la primera posición de tendencias en Youtube España. En 2022 colaboró en la canción 'Cayó la noche Remix', la cual consiguió liderar las listas de Los 50 más virales España y Top 50 España.

El pasado mes de diciembre el artista Pedro Luis Domínguez Quevedo, conocido como Quevedo, anunció las primeras fechas de su gira DQE Tour que se celebrará a lo largo de 2023. En concreto, los conciertos serán el 11 de marzo en el Gran Canaria Arena, el 5 de mayo en el WiZink Center de Madrid y el 12 de mayo en la sala St. Jordi Club de Barcelona.