Día mundial del asma: contagio, causas psicológicas y otros mitos desmentidos

Este martes, el primero de mayo de cada mes, se conmemora el Día Mundial del Asma. Esta iniciativa se celebra desde 1999 tras ser establecida por la Iniciativa Global contra el Asma en colaboración con la Organización Mundial de la Salud en 1998.

Esta fecha no es casualidad, ya que, tal y como recogen en Medical News, se eligió para coincidir con la primavera en el hemisferio norte, "un periodo donde los alérgenos están en aumento, lo que es relevante dado que pueden desencadenar síntomas de asma".

NUEVA APP EL HUFFPOST Sigue todo lo que te interesa. Descárgate la app. DESCARGAR YA

Solo en España afecta a unos dos millones y medio de personas, con una prevalencia del 5% en adultos y hasta el 10% en niños, según indica en la web de Quirónsalud el jefe del servicio de Neumología del Hospital Quirónsalud Córdoba, Luis Manuel Entrenas. Sin embargo, hay muchos mitos todavía en torno a esta enfermedad.

Tiene causas psicológicas

En un documento de la Sociedad Española de Alergología e Inmunología Clínica (SEAIC) que se encarga de desmitificar falsas creencias con respecto a esta enfermedad enfatizan que "el asma es una enfermedad inflamatoria crónica de las vías respiratorias, que se asocia a alergia hasta en el 70% de los casos".

Aunque la causa no es psicológica, apuntan que sí que "una persona diagnosticada de asma, podría notar que presenta empeoramiento de los síntomas si se encuentra en un estado de ansiedad o sufriendo crisis de ansiedad recurrente" debido a algunos síntomas de la misma como "estímulo de broncoconstricción reflejo y la aparición de tos, sibilantes, etc". Pero no es algo que se dé en todos los casos ni una causa del asma.

Es contagiosa

Esto es también un mito extendido y falso tal y como recogen en la web del Servicio de Salud de Castilla y León, donde recuerdan que no se contagia porque, a diferencia de la covid-19, la gripe o la bronquitis "no es una enfermedad infecciosa". "Sin embargo, las infecciones respiratorias sí que pueden desencadenar los síntomas de asma porque aumentan la inflamación de las vías respiratorias", señalan.

El tratamiento solo se toma en momentos de crisis

Tal y como recogen en el mencionado documento de la SEAIC, el asma es una enfermedad crónica. "Existen diferentes pautas de tratamiento, adaptadas al tipo específico de asma que puede presentar un paciente", detallan y añaden que algunos de ellos son de mantenimiento y otros aliviadores de síntomas o la denominada "medicación de rescate".

"Es importante seguir el plan de tratamiento recomendado por su especialista en respiratorio, para evitar crisis de asma y mejorar el control de la enfermedad y su calidad de vida", añaden.

No se puede practicar deporte

El mito de que los niños o adolescentes con asma no pueden practicar deporte es totalmente falso. Tal y como apunta la SEAIC, se produce casi el efecto contrario. "Practicar deporte mejora la resistencia respiratoria y la tolerancia a la actividad física, siendo así un aspecto importante para llevar un estilo de vida saludable", añaden y apuntan que puede reducir la necesidad de medicación.

Sin embargo, hay que tener ciertos factores ambientales en cuenta como la exposición a determinados alérgenos si se practica al aire libre y evitarla.

Se quita en la montaña o la costa

Lejos de lo que se pueda pensar la naturaleza no ayuda con los síntomas del asma que, como bien recuerdan en la SEAIC, es una enfermedad crónica. De hecho, apuntan que el asma alérgica a ácaros del polvo puede empeorar en zonas de costa donde estos están más presentes debido a la humedad.

Del mismo modo sucede con la asma alérgica que desencadenan los pólenes en zonas de montaña o boscosas, ya que según la vegetación puede exponerse más a determinados tipos de pólenes. En este sentido, recomiendan a los pacientes conocer los desencadenantes a los síntomas alérgicos y evitar en la medida de lo posible la exposición a los mismos.