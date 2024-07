El desayuno cinco estrellas de Harvard que en España no nos atrevemos a probar

Rey Lopez for The Washington Post

Es una de esas afirmaciones aceptadas y asimiladas por todos: el desayuno es la comida más importante del día. Detrás de esta realidad se esconden infinidad de matices, apuntes y apreciaciones que determinan muchos aspectos de la primera comida del día: calorías, alimentos más recomendables, cantidades, etc. y de entre todos ellos, hay uno especialmente importante: el Índice Glucémico (IG).

De acuerdo con la Fundación Española de Nutrición (FEN), un alimento con baja carga glucémica será siempre más saludable para la dieta. Esto se debe a que una de las prioridades siempre debe ser la de mantener los niveles de azúcar lo más estables posible para todo el día. Para conseguirlo, hay que evitar alimentos en los desayunos como el puré de patatas, miel, arroz blanco o pan de molde.

En l otro lado se encontrarían productos como el aguacate y frutas como la cereza, kiwi, mango, ciruelas, etc. Así, la Universidad de Harvard ha llevado a cabo una investigación y han revelado cuál es el mejor desayuno del mundo en cuanto a estabilidad, equilibrio y beneficios. Y no, no es típico de España.

Según apuntan desde Harvard, el mejor desayuno del mundo tiene origen italiano y es la denominada frittata, que consiste en una tortilla rellena bien de verduras o bien de queso y cuya elaboración se realiza en dos pasos: primero en la sartén y posteriormente al horno.

¿Cuál es el producto estrella de la frittata?

Según informan, el alimento más importante de este desayuno es el huevo, ya que contiene proteínas, fundamentales para dotar al cuerpo de la energía necesaria para afrontar el día. Otro de ellos es el queso, considerado como un producto muy beneficioso y cuyas aportaciones proteicas son muy importantes.

Y no solo estos dos, sino que otros alimentos -frescos y saludables- como pueden ser las verduras (tomates, pimientos, cebollas...), son especialmente ricos en minerales y vitaminas, además de ser muy saciantes. Pero sin duda, el aspecto más beneficioso de la frittata es su bajo índice glucémico.