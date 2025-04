Publica un video sobre Herbalife, la marca pide que rectifique y se marca un discurso de 90 segundos demoledor

El usuario @MikelPipa7 en TikTok ha compartido un video en la red social donde responde a la empresa de nutrición Herbalife, que supuestamente le había contactado pidiendo que rectificase en un video después de haber publicado algunas críticas en referente a la marca.

"Herbalife me ha contactado por email y me han pedido que retire un vídeo donde hablo sobre ellos, más concretamente este, en el que comento y critico algunos de sus influencers porque argumentan de manera errónea. Entonces me han pedido que rectifique y yo voy a rectificar. Vamos por puntos", comienza cargado de ironía.

En primer lugar, el usuario señala el alto precio de los productos de la marca, que además cuentan con la fructosa como su ingrediente principal. "Para nada los productos de Herbalife son muy mediocres y carísimos. De hecho, su producto estrella, el F, sale a más de €70 el kilo y su fuente de hidratos de carbono principal es la fructosa, un azúcar libre añadido que no tiene mayor interés nutricional. Encima, tampoco se han dado casos de hepatoxicidad por el consumo de dichos productos. Que va hombre, cómo va a ser...", añade.

"En segundo lugar, para nada, para nada, Herbalife es una empresa que es la viva imagen de todo lo que está mal en el mundo de la nutrición, batidos, suplementación, obsesión con el peso, argumentaciones absurdas y en definitiva una combinación entre marketing barato y promesas burdas. No, para nada es eso Herbalife", apunta el joven.

Finalmente, el hombre destaca la estructura piramidal en la que se organiza la empresa, en donde la captación de gente se convierte en una de las principales vías para poder obtener ganancias. Todo ello, además, asesorando a gente sin contar con la experiencia necesaria.

"Y peor digo en tercer lugar para nada tampoco. Herbalife es un sistema multinivel en el que la gente que está dentro te quiere meter por sus intereses financieros y por referencias. Y además es esa misma gente la que pauta dietas y entrenamientos de manera completamente ilegal sin tener ningún tipo de título. Hombre que va. ¿Cómo va a ser eso? Para nada. Entonces como veis rectifico. O eso creo", sentencia Mikel.