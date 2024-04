Un profesor de Harvard desvela los tres hábitos que te pueden rejuvenecer una década tengas la edad que tengas

Los expertos en envejecimiento llevan años dando algunas pautas para vivir más y mejor y algunas como descansar bien, dormir un número suficiente de horas, hacer ejercicio y mantener una dieta saludable y equilibrada se repiten habitualmente.

En una entrevista con la revista Fortune, David Sinclair, profesor de genética de la facultad de Medicina de Harvard, ha revelado las pautas que sigue a diario para mantenerse biológicamente joven y que, según él, podrían hacer rejuvenecer una década sin importad la edad que tengas.

“La edad biológica es una representación mucho mejor de la salud que las velas de cumpleaños. La velas no te dicen lo bien que has vivido y cuántos años te quedan", señaló Sinclair, que cree que en el futuro la ciencia permitirá rejuvenecer 20 años.

Por ahora, el sigue tres hábitos diariamente que según él le funcionan para mantenerse joven. El primero es tomar resveratrol, que es un tipo de fenol natural y de fitoalexina que se produce en algunas plantas y funciona como antioxidante. Sinclair señala que se puede encontrar de manera orgánica en alimentos como los frutos rojos o los cacahuetes, aunque él lo toma en un suplemento con un poco de yogurt y un té matcha cada día.

El segundo es saltarse el desayuno y hacer un ayuno intermitente de entre 16 y 18 horas. A pesar de que cada vez es más popular y que algunas personas han notado los efectos positivos de seguirlo, los expertos insisten en que cada cuerpo es diferente y que antes de empezar a hacerlo es imprescindible consultar con un especialista. El propio Sinclair tampoco lo recomienda en personas jóvenes por riesgo de desnutrición.

Por último, el profesor revela que no toma azúcar. Además, también asegura que no toma ni lácteos ni alcohol a no ser que esté celebrando algo y que, ocasionalmente, come alguna patata frita.