Soy técnico nutricionista y este es el desayuno para vivir más años

"Desayuna como un rey, almuerza como un príncipe y cena como un mendigo". Un dicho popular que sitúa el desayuno como la comida más importante del día. Sin embargo, esta afirmación se ha cuestionado al ponerse de moda otros patrones alimenticios como el ayuno intermitente, dónde el desayuno se omite o se retrasa hasta media mañana. Entonces, ¿sigue siendo el desayuno la comida más importante del día?

Según la técnica en Nutrición Ana Luzón “en torno al desayuno hay demasiados mitos, no solo no es la comida más importante del día, sino que además la idea de desayuno que nos ha vendido la industria alimentaria se aleja bastante de lo que deberíamos desayunar, si es que desayunamos”, añade. Poco más del 12% de los españoles solo toma algún líquido como (café, leche o té) en su desayuno y el 3,3% no suele desayunar, según datos de la Encuesta Nacional de Salud de España del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y del Instituto Nacional de Estadística (INE).

Pero como explica Luzón, “tenemos que pensar que el desayuno es una comida más y que por tanto, debe cumplir los requisitos que cualquier otra comida”.

Por lo tanto, un buen desayuno debe “aportarnos energía y nutrientes en función de nuestros requerimientos, que van a depender entre otros, de nuestra edad, sexo y actividad física” Pues el cuerpo de un niño no necesita el mismo desayuno que el de un adulto. Tampoco el de una embarazada ni, lógicamente, el de alguien celíaco. En cualquier caso, como afirma Ana Luzón, “un desayuno debería incluir alimentos ricos en proteínas y grasas de calidad”.

Otro aspecto importante que recalca la nutricionista sobre el desayuno y que tampoco solemos cuidar, ya que la vida laboral suele dificultarlo, es la hora a la que se desayuna. Y es que, “tenemos un metabolismo claramente diurno”. Por lo que, según la experta, lo ideal sería “dejar pasar al menos 10-12 horas entre la cena y el desayuno”. Como dice Luzón, “en este sentido, la crononutrición nos está dando ya muchísima información, no solo es lo que comemos sino cuándo”.

Los alimentos clave para tener una mejor calidad de vida

Sabemos que algunos alimentos juegan un papel clave en la longevidad. De esta manera, “las verduras de hoja verde, alimentos fermentados como el kefir, arándanos y frutos rojos en general, el aceite de oliva virgen, los huevos, el té verde o el café… pueden ser una buena opción para cuidar el organismo y ampliar las posibilidades de vivir más tiempo”, resalta esta nutricionista. Partiendo de que no todas las personas llevan un ritmo de vida igual, Ana Luzón da algunas claves para crear un desayuno personalizado perfecto para las distintas situaciones.

Consejos de desayunos saludables según tu estilo de vida

Si la persona lleva una vida sedentaria, habrá menos necesidades energéticas. Un desayuno ideal que ofrece la nutricionista seria “un revuelto de huevos con espinacas u otras verduras, kefir con arándanos y canela y un café o té verde.

Si por el contrario la persona tiene un trabajo físicamente demandante o entrena por la mañana o a medido día, Luzón recomienda “incluir algún carbohidratos complejo como pan integral de calidad ”. Pero si no tienes tiempo o vienes de un patrón de desayuno “tradicional”, Luzón tiene una solución que puede que te sorprenda. “Los batidos de aislado de proteína con fruta y frutos secos también constituyen un desayuno top”.

En un principio “nos puede parecer raro, algo que hacen los culturistas como comprar aislado de proteína. Pero luego compramos suplementos que no ha probado ningún beneficio porque pensamos que van a enmendar nuestros errores. Y para muchas personas pueden ser una gran ayuda para llegar a sus requerimientos de proteína”, concluye Luzón.