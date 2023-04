Una nube de insectos invade Sevilla y no son mosquitos

Sevilla se ha inundado en los últimos días de insectos y muchas personas no han dudado en criticarlo en redes sociales, alertando de la invasión de mosquitos. Pero no, según recoge el Diario de Sevilla, se tratan de pulgones y no son perjudiciales para la salud.

El citado medio asegura que se tratan de pulgones alados que viven en los árboles y que son totalmente inofensivos. Una plaga que se produce, en gran medida, por las altas temperaturas poco habituales para la época.

Jordi Figuerola, investigador principal en la Estación Biológica de Doñana, dependiente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), señala al Diario de Sevilla que estos insectos "no pican" y se alimentan de néctar.

Una aparición que, según el científico, está siendo "entre tres y cuatro veces más que lo que había el año pasado por esta época". "Esto no quiere decir que cuando lleguen los meses de mayor proliferación de mosquitos vaya a haber tres o cuatro veces más, simplemente, significa que van adelantados", ha advertido.

Muchos sevillanos han seguido los mismos pasos que los pulgones y han colapsado las redes sociales, mostrando su sorpresa por cómo se habían encontrado muchos las calles cercanas a su lugar de residencia.