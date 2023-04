La 'superaspirina' es uno de los mayores engaños de las empresas farmacéuticas

En los últimos años y debido a la pandemia fundamentalmente, nos ha tocado familiarizarnos con todo tipo de conceptos: enfermedades, cuarentenas, protocolos, mascarillas, vacunas, nombres de farmacéuticas y un largo etcétera.

El mayor conocimiento en determinados campos de la medicina junto a los continuos avances en investigación han permitido que, en muchos casos, podamos identificar algunos medicamentos que no son tan positivos como se creían, aunque esto no es nuevo.

Uno de los casos más flagrantes que se recuerdan en el mundo de las farmacéuticas se produjo con la llamada 'súperaspirina', de la compañía Merck Sharp & Dohme, que rápidamente tuvo que ser retirado del mercado.

El escándalo de Vioxx

El fármaco, denominado Rofecoxib, también conocido como Vioxx, Ceoxx o Cecoxx, fue comercializado bajo la condición de un inhibidor de ciclooxigenasa 2 (COX-2), que fue retirado en 2004 por sus graves efectos adversos en los pacientes.

Tras realizar estudios exhaustivos se demostró que su consumo aumentaba de manera considerable el riesgo de padecer problemas cardíacos. Pero no quedó ahí el asunto ya que, según publicó el medio científico The New England Journal of Medicine, la empresa era conocedora de estos riesgos y ocultó los resultados hallados que se referían a tres infartos mortales causados por el medicamento.

Como consecuencia, la farmacéutica tuvo que lidiar con las más de 4.200 demandas de pacientes y familiares que se vieron afectadas por su uso. Se trata de uno de los mayores escándalos reputacionales contra la imagen de las farmacéuticas, que cuentan ya con numerosos casos en los que su prestigio se ha visto dañado.