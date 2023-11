Un científico pide memorizar el método FAST para sobrevivir a un ictus

Un ictus es un trastorno de la circulación cerebral. En líneas generales, es similar a un infarto de corazón, pero en el cerebro. Lo hay de dos tipos, en función de qué lo cause. Si sucede por la obstrucción de una arteria cerebral, se trata de un ictus isquémico. Si se da por que uno de estos vasos se ha roto, estamos ante un ictus hemorrágico.

Es la primera causa de muerte en mujeres y la principal causa de discapacidad en el continente europeo, según recoge la Revista Española de Salud Pública, que también apunta que un "diagnóstico y un tratamiento precoces son decisivos para mejorar la supervivencia y posibilidades de recuperación" del paciente que lo sufra.

En esta línea, el instructor del Servicio de Atención Médica de Urgencia (SAMU), Miguel Assal, ha compartido a través de sus redes sociales un vídeo en el que subraya que "la clave está en identificarlo cuanto antes". Por ello, detalla "cómo sobrevivir" a uno de estos episodios, si te encuentras solo o sola. "Recuerda esto: siglas FAST, rápido, en inglés", comienza a explicar:

- F (face dropping, rostro caído): incapacidad para gesticular o para sonreír en uno de los lados de la cara.

- A (arm weakness, brazo débil): aunque con una de las manos el paciente seguirá teniendo fuerza, con la otra notará que carece de la capacidad de apretar, sustentar o, incluso, de mover.

- S (speech difficulty, dificultad para hablar): el paciente notará que es incapaz "de articular las palabras con normalidad", explica Assas. Además, tampoco podrá aguantar el aire sellando los labios al soplar.

Llegados a este punto, el experto señala que "con que sólo haya una de las tres letras, hay que pasar a la T". Esta es time to call, la llamada a Emergencias.

"Mientras avisas a emergencias, si aún eres capaz de andar, deja tu puerta de casa abierta", continúa explicando. Si, por el contrario, no puedes moverte, "en cuanto hayas avisado a Emergencias, avisa a tu familiar que tenga llaves de casa y que venga urgentemente", añade.

El siguiente paso es garantizar el reposo absoluto, detalla Assal. "Colócate en una posición segura hasta que llegue Emergencias. No bebas nada, no comas nada y no tomes ningún tipo de medicación", advierte. Y concluye: "Recuérdalo bien: el tiempo es cerebro, con esto vas a aumentar la supervivencia y reducir las secuelas".