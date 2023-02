Blanca Paloma, Vicco, Karmento y José Otero, finalistas de la segunda semifinal del Benidorm Fest

Blanca Paloma ha ganado la segunda semifinal del Benidorm Fest 2023, celebrada este jueves en el Palacio de deportes de la ciudad alincantina, y rivalizará con Agoney en la final para ser la representante de España en el próximo festival de Eurovisión. La valenciana, que ya participó el año pasado en la preselección, ha deslumbrado con su poderosa actuación de Eaea y ha conseguido el máximo apoyo del jurado y del televoto, mientras que en el demoscópico ha sido segunda. En total, 167 puntos que le permiten acceder a la gran final como favorita al triunfo.

Del mismo modo que Chanel sorprendió en la primera edición del Benidorm Fest con una actuación milimétricamente pensada y lista para viajar al certamen europeo, Blanca Paloma ha regalado este jueves un pack incontestable que rezuma raíz, solera y vanguardia. 100% marca España.

La artista se muestra en el escenario indómita y poderosa con una canción basada en el flamenco, pero también con acordes tradicionales, electrónicos y de nana. Una fusión transgresora que rompe esquemas para formar una atmósfera inapelable basada en una escenografía - ideada por la propia artista - con mucha vena y garra. La voz de la valenciana se eleva para ofrecer un directo majestuoso, empastando a la perfección su voz con unas coristas que cobran también un gran protagonismo en la actuación. "Creo que mi actuación ha llegado a pellizcar al público", ha dicho la valenciana en la rueda de prensa posterior a la gala. Además, ha querido dedicársela a su fallecida abuela Carmen, que también protagoniza la portada del single.

Con Blanca Paloma, España se vería tentada de nuevo a probar suerte con el flamenco en un festival en el que aún se recuerda con cierto pavor el último puesto de Remedios Amaya con su Quién maneja mi barca en 1983. Sin embargo, y al calor del éxito mundial de una Rosalía omnipresente en el panorama musical, la candidatura de Blanca Paloma se antoja como una oportunidad única de mostrar a Europa una candidatura de raza y desgarro que, genuinamente, no puede identificarse más con nuestra tierra.

Karmento RTVE

Blanca Paloma ha dejado sin opciones de triunfo al resto de sus competidores en esta semifinal presentada de nuevo por Mónica Naranjo, Inés Hernand y Rodrigo Vázquez. Otra candidatura que mastica tierra y tradición, como es la de Karmento, se ha clasificado para la última eliminatoria con su Quiero y duelo. Entre trigo y naranjas, la intérprete se ha dejado lleva por la raíz más pura para convertir el escenario del Benidorm Fest en una atmósfera evocadora de la esperanza y la tradición. Con un carácter muy almodovariano, su cuidada escenografía ha transportado a la audiencia al campo seco de La Mancha y ha inundado de magia el festival. Y sus paisanos manchegos, muy activos en estos últimos días, han ayudado a la artista a alcanzar la segunda máxima puntuación del televoto. "Estoy abrumada porque Karmento es un proyecto que se ha mantenido gracias a las personas que me han rodeado. Llegar aquí y recibir el calor por parte del pueblo me ha parecido una maravilla", ha explicado.

Vicco RTVE

También predecible era la clasificación de Vicco y su Nochentera, la canción más escuchada durante las semanas previas al Benidorm Fest. La artista catalana, que hace años fue apadrinada por Alejandro Sanz, ha sumergido a Benidorm en una fiesta de los 80 con una actuación muy discotequera y estética algo hortera, pero muy compactada y que ha hecho que el público se volcara con la canción. "Con la actuación quise contar cómo uno se prepara para una fiesta, aunque también la manera en la que empecé en la música: cantando con unos amigos en casa", ha explicado Vicco sobre su escenografía.

José Otero EFE

Agoney no será el único canario en la final. José Otero se ha servido del apoyo del jurado para conseguir por tres puntos la clasificación tras una actuación sobria y muy elegante de su Inviernos en marte. El tema, que destila emoción, pretende ser un recuerdo a su padre fallecido. El intérprete, que tuvo que emigrar a México para tener una oportunidad en el mundo de la música, ha regresado ahora a su tierra por todo lo alto y dispondrá en la final de una nueva oportunidad para demostrar su enorme talento. "No recuerdo nada de la actuación porque estaba muy emocionado. Lo he vivido y lo he sentido mucho. Estar en la final ya es para mí una victoria", ha señalado Otero poco después de bajarse del escenario.

Mala noche para los extriunfitos

Muy cerca del pase se ha quedado Alfred, representante de España en Eurovisión 2018 con Tu canción junto a Amaia. A su actuación con tintes cinematográficos que suponía un homenaje al festival de Benidorm de los años 60 le han faltado muy pocos puntos para clasificarse. Un palo importante para uno de los nombres más destacados de nuestra música. Tampoco ha tenido suerte el extriunfito Famous con La Lola, una apuesta muy enérgica y sexy con el que el sevillano de origen nigeriano ha demostrado sus grandes dotes de bailarín. La rave de Rakky Ripper, desfondada por la falta de sintetizadores y moduladores de voz; la apuesta en catalán de Siderland y la enérgica Uff! de la girlband E'Femme se han quedado también apeadas.

Los artistas clasificados de este jueves se unen a los otro cuatro que lograron el pase en la primera semifinal: Agoney, Alice Wonder, Fusa Nocta y Megara. Las ocho candidaturas pugnarán este sábado por la oportunidad de representar a España en Eurovisión en una gran final en la que de nuevo el jurado al 50%, la demoscopia al 25% y el televoto con el otro 25% decidirán quién sucede a Chanel en el festival.