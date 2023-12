Taylor Swift, persona del año 2023 para la revista Time

La prestigiosa revista Time ha elegido a la cantante norteamericana Taylor Swift como la "persona del año 2023", sucediendo al presidente ucraniano Volodímir Zelenski.

Portada de la revista Time con Taylor Swift

“ En un mundo dividido, donde demasiadas instituciones están fallando, Taylor Swift encontró la manera de trascender las fronteras y ser una fuente de luz. Es la rara persona que es a la vez la escritora y la heroína de su propia historia”, señala Sam Jacobs, redactor jefe de Time, al justificar la distinción para la intérprete.

NUEVA APP EL HUFFPOST Sigue todo lo que te interesa. Descárgate la app. DESCARGAR YA

Swift ha cerrado un año glorioso al ser la artistas más escuchada en plataformas de streaming como Spotify o Apple Music y ha arrasado con su gira "The Eras Tour", con más de 151 shows programados. Las estimaciones apuntan a que va en camino a convertirse en la gira más taquillera de todos los tiempos.

Con este bagaje, era fácil pronosticar que se iba a imponer a otros de los candidatos propuestos por la revista: los huelguistas de Hollywood; Xi Jinping; el CEO de Open AI, Sam Altman; los fiscales de Donald Trump; Barbie; Vladímir Putin; el rey Carlos III o Jerome Powell, gestor de la alta inflación en Estados Unidos.

"Este es el momento en el que más orgullosa y feliz me siento. Y lo más libre y realizada creativamente que me he sentido nunca", ha contado Swift a la revista al hacer balance de este año 2023. Para ella, ha sido "el mejor año" de su carrera en oposición a duros momentos de su pasado, como la "cancelación" que vivió tras su pública pelea con Kanye West y Kim Kardashian o cuando se vendieron los derechos de su música a "alguien que me odia".

La mención de "persona del año" según la revista Time busca desde el año 1927 destacar la vida y obra de una persona, grupo o movimientos que, para bien o para mal, han obtenido una relevancia muy destacada durante el último año. En las últimas ediciones, este "privilegio" ha recaído en Zelenski (2022), Elon Musk (2021), Joe Biden y Kamala Harris (2020) y Greta Thunberg (2019).