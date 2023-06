Nos espían desde el móvil, ¿o es una leyenda?

“Llevo 32 años con la misma ruta. Podría hacerla con los ojos cerrados. Pero el otro día mi nieta me regaló el chisme ese… el GPS ese que te habla y te lo resuelve todo. Justo ese día, el chisme me sugirió una ruta alternativa para evitar el tráfico. Había estado lloviendo todo el día y ya sabe como son las carreteras y me las conozco mejor que mi casa. Sabía que ese chisme es más inteligente que uno, y hay que fiarse de él, ¿no?”

Tras el accidente automovilístico que sufre mientras discute con Juan, Alicia despierta en el hospital y descubre que aquel trágico momento no parecía haberse producido de forma tan… accidental. Así arranca el quinto capítulo de Titania, un thriller sonoro de Banco Santander y Podium Podcast, que construye un relato de suspense a partir de la inteligencia y el mundo virtual.

Ya recuperada de las dolencias provocadas por el choque contra un camión, una conversación con Julia Suanzes, extrabajadora de ADA, plantea a la protagonista una incógnita que sobrevuela los pensamientos de casi todos nosotros.

¿Nos espían desde el móvil?



Es la gran pregunta que todos nos hacemos. ¿Alguna vez ha aparecido un anuncio de viajes justo cuando acababas de hablarlo con amigos? ¿O con solo teclear la primera letra de lo que quieres buscar Google ya te lo está mostrando? Es inevitable pensar que estamos siendo escuchados de forma deliberada a través del móvil.

Lo cierto es que los usuarios instalamos aplicaciones y consultamos en webs de forma casi automática, sin leer los términos y condiciones, y es así como damos permiso para que puedan acceder libremente a todo lo que tenemos en el móvil. Para quitarnos de encima rápido todas aquellas pantallas de cookies y permisos, permitimos incluso el acceso al micrófono para las funciones de voz, dándoles vía libre para utilizar esa información.

Ese es uno de los principales peligros a los que nos exponemos: aceptar las condiciones sin leerlas previamente.

¿Cómo evitar que nos 'espíen'?



En el momento de descargar una aplicación en el teléfono móvil, casi de forma automática estamos autorizando a la empresa a que acceda a nuestros datos personales, nuestras fotos, nuestra agenda de contactos y nuestras conversaciones.

Una solución sencilla para evitar este tipo de problemas es descargar aplicaciones seguras y de confianza, y revisar los permisos que estamos dando, actualizándola, además, constantemente cada vez que lo requiera.

“Creo que Titania no solo sirve para predecir lo que va a pasar, creo que también se puede utilizar para provocar cualquier resultado. Creo que ya no tenemos ninguna alfombra, creo que ya no decidimos qué ver o qué no ver en todas las manchas y arrugas de nuestra vida porque ahora eso lo hace Titania. Cada vez dependemos más de ella. Creo que alguien en ADA utilizó Titania para que esa votación no saliera adelante y su forma de conseguirlo fue esta: provocar este accidente.”